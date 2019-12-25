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中火2許可證遭撤　經部：支持台電提行政救濟

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▲台中市政府今（25）日宣布撤銷2張中火第2及第3號機組燃煤許可證，經濟部表示將支持台電依法提出行政救濟。（圖／台電提供）

▲台中市政府今（25）日宣布撤銷2張中火第2及第3號機組燃煤許可證，經濟部表示將支持台電依法提出行政救濟。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

台中市政府今（25）日宣佈撤銷2張中火第2及第3號機組燃煤許可證，經濟部表示，中火用煤量已減少500萬噸，是史上最大減煤幅度，遺憾中市府任意解讀法令、臨時修改規定，調整減煤時間表對台電開罰，將支持台電依法提出行政救濟，以維護全體國人的用電權益。

台中市政府表示，中火生煤用量已於11月27日超過1104萬公噸上限，違反台中市生煤管制自治條例規定，經12月3日、12月14日兩次限期改善，市府於12月23日再度複查，中火仍繼續超量使用生煤，違規情節重大，對於台電無視法令規定，市府三度開罰，捍衛市民健康。

請繼續往下閱讀...

經濟部指出，為配合空污減量，台中電廠自主降載，生煤用量是從2014年1839萬噸的史上最高峰，降到今年大約1255萬噸，一路走來已經減少500萬噸，光是今年，就減少300萬噸。

在台電全台火力機組空污排放上，2015年火力機組的空污排放高達10.3萬噸，今年已經可以降到5.6萬噸左右。用煤量一路下降，空污量大大減少，對於中市府無視台電公司努力與成果，經濟部表達遺憾。

至於社會關心的供電問題，經濟部強調，供電不會有問題，國人可以放心。但是在中市府的處分之後，對電力供應及調度，不可能沒有影響，未來夏天備轉容量率能不能繼續維持10%水準，能源局會與台電公司研討，進一步評估。

經濟部表示，已經嚴格督促台電在兼顧穩定供電下，全力推動降低空污措施，同時也絕對不會讓民眾面臨缺電問題。但仍要呼籲，臺中市政府應該要思考全體國人、台中市民，以及台中在地企業的用電權益，不應做出不合法、不合理的處分。

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