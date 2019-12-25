行動支付大噴發！前10月嗶出880億　交易金額年翻1.47倍

▲根據金管會統計，今年前10月行動支付總交易金額達880億元，較去年同期大幅成長147%。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

行動支付越來越普及化，根據金管會今（25）日公布，從2016年到今年10月為止，行動支付交易金額達1,520.9億元，其中單是今年前10月行動支付交易金額達880億元，較去年同期大幅成長147%，顯示行動支付市場進入快速成長期。

金管會近年來推動各項行動支付服務，以滿足民眾對金融服務的需求，而所謂的行動支付工具，包括手機綁信用卡（TSM）、手機綁電子票證、行動金融卡、掃碼支付（QR code）、電子支付機構O2O及行動收單機（mPOS）等6項。

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根據銀行局統計，今年前10月行動支付總交易金額達880億元，較去年同期的356億元，大幅成長147%。

另觀察近年來行動支付表現，2016年行動支付總交易額達14.9億元，2017年大幅成長至148億元，2018年也一口氣增加至478億元，由此可見近年來皆有跳躍式成長。

金管會主委顧立雄曾表示，行動支付市場進入快速成長期，預估2019全年行動支付總交易額可望破千億元。

金管會2015年喊出電子化支付占民間消費比重，於2020年目標要達到52%，不過到今年上半年為止，僅有41.3%，顧立雄對此指出，確實有一定的難度，但會努力看看。