民眾向銀行借錢更容易　3大資料最快2020年可上聯徵查詢

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

部分民眾、中小企業與金融機構少有往來，或缺少信用資產擔保，想要取得銀行借款相當不容易。金管會主委顧立雄今（25）日表示，目前已請聯徵中心介接政府資訊平台，讓民眾取得銀行融資更有利；聯徵中心董事長郭建中也提及，目前規劃介接3項個人相關行為數據，預計明年1月上線，提供聯徵中心的會員進行查詢。

金管會主委顧立雄今天在第13屆金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會受訪時指出，因應金融科技發展，金管會今年已核准設立3家純網銀，除了提高整體金融業競爭力外，聯徵中心也將隨著3家純網銀的加入，強化資料庫內容，讓信用體系更加完整。

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顧立雄表示，為達到普惠金融政策目標及配合國家發展計畫，更指示由聯徵中心介接政府資訊平台，不僅能強化行為數據應用，更有利消費者取得銀行融資。

聯徵中心董事長郭建中也提及，配合政府推動金融科技與普惠金融政策，建置政府資料介接查調平台，協助會員線上查調公務機關資料，其中經濟部商業司的有限合夥與商業登記資料、國貿局出進口廠商登記資料則已納入聯徵中心資料庫建檔，已於今年3月26日上線。

至於介接個人相關行為數據部分，郭建中說，財政部個人財產及所得資料、勞保局職業投保資料及交通部駕籍與車籍資料共3項，預計在明年1月開放線上查詢。換句話說，民眾未來申請信用貸款、相關授信等服務時，銀行可透過聯徵中心的系統查詢相關資料，借款也能更為便利。