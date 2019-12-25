國票金獲利佳、股價便宜！明年現金殖利率有望5%以上

▲國票金控董事長魏啟林。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

國票金今（25）日召開法說會，國票金表示，至今年11月底每股淨值為12.9元，但是現在股價大約11元，P／B（股價淨值比）仍低，所以國票金所以價格算低。同時，國票金未來股利配發也會以現金優先考量，就過去國票金的股利配發政策來看，明年現金殖利率有望5%以上。

國票金選擇在聖誕節開法說會，根據國票金自結數，今年前11月稅後純益為24.34億元，較去年同期成長37.49%，每股稅後純益（EPS）0.86元。

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國票金表示，今年前11月獲利成長的原因，主要是因為子公司國際票券授信業務近年積極調整授信結構，使票券收益成長，並且持續建置外幣債部位，外幣債買賣斷利益及養券收益成長；子公司國票證券因為證券經紀據點固守市占，自營業穩健操作、承銷團隊深耕市場，三大業務引擎俱開，所以獲利大幅優於過往。

國票金自結，今年11月底止，每股淨值12.49元，但是目前國票金目前每股股價只接近11元，股價淨值比低，股價仍算便宜。

就股利政策方面，就過去現金殖利率來說，去年因為獲利較為吃緊，今（2019）年現金股利為0.45元、股票股利為0.1元，現金殖利率僅為4.13%、股利分配率也有七、八成。

但再前兩年2018年與2017年的現金殖利率都有5.71%、5.68%，國票金表示，未來仍以多配發現金股利為優先考量，以今年獲利表現頗佳的狀況來看，明（2020）年現金殖利率也有望5%以上。

至於與日本樂天銀行共同設立純網銀樂天國際商業銀行的進度上，100億元的資金已經到位，等樂天國際商業銀行籌備處收足股款後，續辦公司設立登記及籌設工作，完成後再向金管會申請核發營業執照，預計明年下半年正式營業。其他兩家純網銀連線銀行、將來銀行都已經取得公平會的同意，但是樂天國際商銀卻尚未，國票金解釋，因為樂天在台灣有其他的子公司，在準備財務資料上需要多一點的時間，預計明年初就可以拿到公平會的核可。