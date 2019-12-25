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5G競標第12天總標金達654.79億！明挑戰700億元

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▲▼12月25日5G競價暫時得標價總額及競價者家數變化趨勢，總標金已達654.79億 元（圖／翻攝NCC網站）
▲12月25日5G競價暫時得標價總額及競價者家數變化趨勢，總標金已達654.79億 元（圖／翻攝NCC網站）

記者陳世昌／台北報導

台灣5G首釋照競標25日進入第12天，結束120回合出價後，合計總標金由前一日的605億元增加到654.79億，增加了約50億元，5大電信於10回合出價中完全不手軟，每一回合都有人加碼出手，儘管電信業界喊標金太高太可怕！但明顯仍未有標金滿足氛圍，明天26日可望朝700億元關卡邁進！

對於目前標金持續以每日增加約50億元速度上升，總標金已比歲入目標440億元還多200億元，還看不到可能決標的情況，NCC發言人蕭祈宏25日表示，NCC仍希望電信業者能冷靜、理性，充分考量未來經營的可能性，他強調這是發自內心的想法。

對於外界有人批評NCC一手設計這種競標方式，另一面又呼籲要理性不要搶標是「貓哭耗子假慈悲」 ，蕭祈宏說，頻譜是國家資源，NCC不可能用抽籤去決定由誰取得，也不可能不跟世界潮流的競標方式一致。他強調，這2年政府的歲收表現良好，從來就沒有想過要靠這種方式來增加稅收。

5G 25日競標情況

1800MHz頻段
釋出20MHz，底標32億元，尚無人出價，標金掛零。

3500MHz頻段
最熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，總標金底價243億元。25日的110~120，10回合出價中，出現3次標滿270MHz，底價調升3次3%！到120回合結束時，1個單位最高得標金額達24.15億，27單位暫時得標金額合計共641.4億元。

28000MHz頻段
共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元，25單位共25億。25日未再標出新單位，累積合計仍為標出13單位。

請繼續往下閱讀...

由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。

NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。

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