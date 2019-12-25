群創耶誕送暖偏鄉兒童圓夢　三年發出超過4000份禮物

▲群創舉辦耶誕「送愛到偏鄉」活動。（圖／群創提供）

記者姚惠茹／台北報導

群創（3481）今（25）日宣布投入在地關懷活動，迄今連續三年舉辦「送愛到偏鄉」活動，2017年至今「聖誕禮物募集」共送出超過4000份禮物，並舉辦「愛的守護．暖心早餐」募款，愛心送暖苗栗、台南在地弱勢學童。

群創人力資源總處長彭峻豪表示，群創繼2017年起將送愛到偏鄉擴大為全員志工的概念，實現「在地關懷行動」，今年募集1300份禮物，提供給苗栗、台南共74間小學，送暖予弱勢學童，未來將持續結合公司與全體同仁的力量，深耕在地公益關懷。

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▲群創舉辦耶誕「送愛到偏鄉」活動。（圖／群創提供）

彭峻豪指出，群創群愛公益社從2008年起攜手世界和平會，募集由員工準備的聖誕禮物贈予在地弱勢學童，並在2017年起動員群創光電、群創教育基金會、群愛公益社全員參與，透過世界和平會，2017至2019年已送出超過4000份聖誕禮物，送給苗栗與台南偏鄉小學。

彭峻豪說明，苗栗、台南偏鄉小學有很多弱勢學生家庭，因此群創今年12月14日在南庄田美國小及12月25日在台南二溪國小為學童舉辦溫馨聖誕派對，由竹南、台南員工及群愛公益社志工南北愛心連線參與，與百名偏鄉兒童共渡歡樂聖誕，還有耶誕水杯袋DIY活動，讓學童感受溫暖的聖誕佳節。

群創表示，近期公司推行「群創新生活運動」，引領員工從「健康生活」照顧小我做起，致力為員工營造健康安全、平等友善的職場環境，並延伸至「工作快活」，協助同仁提升自我與公司發展，進一步透過公益參與，實現在地關懷傳遞群創同仁帶來的溫暖，邁向「心靈樂活」的共好社會。