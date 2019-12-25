　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

商業周刊／「平庸的人，才會留在台灣半導體...」　揭台積電的最大挑戰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖／商業周刊提供

▲不想窮得只剩高薪！35歲以下年輕人挑工作，除了錢還看重成就感，成了台積電雙首長劉德音（前排左1）、魏哲家（前排右1）新難題。（圖／商業周刊／攝影程思迪）

文／黃靖萱、李玟儀

全球經濟在2019年的美中貿易戰角力下，面對全球政治風暴的逆襲。在風暴逆境中，還能發光，才能顯現一家企業的真正價值。2019年即將過去，商周認為今年最值得你重新認識的年度企業，就是台積電。

它，在除息前一天的收盤市值，達2961億美元、約新台幣8兆9千億元，在全球企業市值排行榜上，名列第17大，排名締造台灣企業史上之最。

它，是全球市值前20大中，唯一一家純製造、非消費者品牌的企業，它不只贏了美國半導體巨人英特爾、韓國對手三星電子；它，還超越日本市值最大企業──全球汽車龍頭豐田汽車、日賣十幾億瓶可樂的飲料巨人可口可樂，以及迪士尼、法國精品集團LVMH等各行業龍頭。

請繼續往下閱讀...

台積電為何能夠在2019全球經濟貿易戰下，成為全球資金的避風港？稱霸世界的秘密，究竟是什麼？

1.台美混血治理 端出超完美財報

資誠會計師事務所前所長張明輝，研究了台積、蘋果、三星、英特爾等公司財報後說：「台積電的財務不是健康，是超健康、超完美。」

張明輝直指，半導體大廠裡，台積電負債比僅26％，是所有公司裡最低，而台積電能夠做到不舉債經營，來自張忠謀為它打造的獨特「美式制度與台式管理」。

張忠謀曾說，在台灣，企業經營權爭奪是常態，起因往往是一位股東投資10％、20％，就想控制董事會，進而有經營權。

張忠謀於是從制度下手，他一直引以為傲的，就是被他稱為世界級的董事會。

2.敢賣最貴的條件：跑贏敵人搶自由定價權

張忠謀以晶圓代工的製造業模式，切入市場，從不以殺價的方式爭搶市占率。只是面對競爭，要提升價值，而不是降低成本，這談何容易？

「台積很清楚自己的地位，所以它總是最貴的，」一位IC設計公司執行長透露；即使如此，他仍選擇在台積電下單，「因為與其冒著晶片投產可能失敗的風險，投在台積電失敗的風險是最小的。」

3.做客戶的市場顧問 晶圓代工王自稱服務業

台積電，究竟是一家製造業？還是一家服務業？如果你問張忠謀這個問題，他的答案會是：服務業。
在張忠謀的思考裡，業務的工作是滿足客戶需求，做好業務最重要的概念，就是先做好服務。但在資源有限下，要對客戶做好服務，就得先了解「哪些人值得被服務？」

4.創新也可能闖大禍 該想的是經濟效益

如何在企業中鼓勵創新？張忠謀認為只有一個方法，公司應獎勵成功（賺錢）的創新，而不罰虧錢的創新。

5.對手高度決定自己的強度 一場32年的專注馬拉松

台積電能從服務IC設計公司，到現在翻身世界級企業，甚至現在的市值超越英特爾，關鍵是2011年，張忠謀挑戰世界上最難侍候的對手：蘋果。

張忠謀選擇對手的高度，決定了今日台積電競爭力的強度。他所看的競爭者，不只是晶圓代工同業，而且還有世界級的客戶，他曾公開說過「痛恨」失去客戶。

年輕世代拒當高薪螺絲釘 台積魅力正消失

一個看不到敵人的企業，它的真正對手究竟是誰？

台積電的壯大，在於把製程管理細分到極致，每個崗位都有高素質人力看守，人才分工無可避免的極度細緻化，一位曾在台積電任職近20年的老台積主管就說：「台積電絕對不是人才太少的問題，而是人才怎麼去使用的問題。」當年他進入台積電，還未滿40歲，已經當上高階主管；但現在，升遷管道極度困難，和以前比是幾十倍的差別，「現在49歲的人甚至都還在做螺絲釘！」

「像我這種平庸的人，才會留在台灣半導體產業。」一位從台大電機系一路念到台大電子所博士班畢業的半導體工程師接受商周採訪時說，現在30歲以下的台大電機系同學，不是去創業，就多是出國念書、到矽谷軟體公司工作去了，「比我厲害的人都不幹這一行！」

另一位台積電退休高層說，現在35歲以下的年輕人，覺得來台積是高薪小螺絲釘，並不覺得自己為台灣做了很大貢獻。

台積電超越英特爾的成就，對半導體世代的劉德音、魏哲家來說，是無上的聖盃，但對網路世代的台灣年輕人來說，台積電工作除了錢之外，還有什麼是值得努力的目標？重新感受到自己的價值，將是未來最大的挑戰。

【更多報導】

中高齡員工是公司負擔！當薪水不再以年資評估，誰能在「大轉職時代」活下來？

大家羨慕的貴婦朋友，突然打電話來推保險...別人生活的精彩，是要付出代價的

台灣隱形冠軍的生存掙扎》兩代衝突下，我這樣說服爸爸賣掉公司

「上班好同事，下班不認識」，沒把同事當真朋友，會比較快樂嗎？

沒發燒、沒咳嗽...孩子感冒掛急診，卻在7天後往生...恐怖的兒童奪命殺手

※精彩全文，詳見《商業周刊》1676期。
※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

ET快訊
政見會／貪汙每天含豬膽…韓國瑜18大金句一次看！
快訊／宜蘭拆解2千噸幽靈船　潛水員水下切割「詭異失蹤」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

遠見／培養人與制度　接班不是「傳錢」

美國股神的耶誕節禮物是1萬美元股票！　巴菲特前媳婦：抱牢再加碼買進　　

民眾向銀行借錢更容易　3大資料最快2020年可上聯徵查詢

遠見／找回孩子找對定位　地方創生再升級

5G競標第12天總標金達654.79億！明挑戰700億元

國票金獲利佳、股價便宜！明年現金殖利率有望5%以上

商業周刊／「平庸的人，才會留在台灣半導體...」　揭台積電的最大挑戰

群創耶誕送暖偏鄉兒童圓夢　三年發出超過4000份禮物

銀行、券商互換負面信用資料　最快2020年第1季上線

新台幣狂升逾1角！美元相對走弱　匯價創1年半以來新低

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

遠見／培養人與制度　接班不是「傳錢」

美國股神的耶誕節禮物是1萬美元股票！　巴菲特前媳婦：抱牢再加碼買進　　

民眾向銀行借錢更容易　3大資料最快2020年可上聯徵查詢

遠見／找回孩子找對定位　地方創生再升級

5G競標第12天總標金達654.79億！明挑戰700億元

國票金獲利佳、股價便宜！明年現金殖利率有望5%以上

商業周刊／「平庸的人，才會留在台灣半導體...」　揭台積電的最大挑戰

群創耶誕送暖偏鄉兒童圓夢　三年發出超過4000份禮物

銀行、券商互換負面信用資料　最快2020年第1季上線

新台幣狂升逾1角！美元相對走弱　匯價創1年半以來新低

NSO 與法國名導 演出歲末音樂會《風流寡婦》

名嘴烏鴉預言落空！阿扁住的美術館生活圈　交易價量不減反升

正妹「賴帳不還」被處罰！超高顏值瞬間引網暴動…結果竟扯出另個「他」

「餓霸」跑來門口討債！激動大叫：飯啊啊啊　開門秒衝進民宅

看著看著就哭了　跨年模擬器陪你度過孤單跨年夜

尤美女／《行政訴訟法》三讀修正　期帶動實體法體檢

大選賭盤開蔡英文「讓240萬票」　組頭竟是娃娃機台主辨：純娛樂

HBL／他們是親戚　尹湘雲：陳力生別叫我阿姨！

許毓仁爆陸資滲透國發基金　批民進黨推反滲透法自打臉

「最希望抓共諜的就是我！」　郭台銘7點澄清從未反對《反滲透法》

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

財經熱門新聞

聖誕大禮！鴻海發放分紅76.62億元　每位員工平均領183萬元

財政部：坊間發票對獎App擺烏龍...消費爆出10億元　還是官方版安全

華泰名品城聖誕業績年增六成　全年業績上看70億元大關

宏達電裁員　王雪紅首回應：要「節約」人才

美元定存超夯　最高年息衝破5%

大樂透中部大放送！台中7.7億頭彩、彰化1億元得主都是中年男性

新台幣狂升逾1角！美元相對走弱　匯價創1年半以來新低

元大高股息ETF受益人數逾17萬人

影／股市崩盤有徵兆！資深分析師對比30年前亂象　這回可放心

亞洲首富安巴尼今年身家暴增近5000億

新南向佈局發威　大成緬甸飼料廠開工半年就獲利

世界先進旺年會　董座發現金300萬元

威力叔叔捐1.2億辦威力盃　一圓打棒球夢想

台中電廠2許可證遭撤　台電：將提出損害賠償訴訟

更多熱門

相關新聞

台股尾盤擴大漲勢　收盤上漲31點站回1萬2千點

台股尾盤擴大漲勢　收盤上漲31點站回1萬2千點

台股今（25）天開平走高，大盤指數今日維持在11,990點附近震盪，直到下午1點開始擴大漲勢，最高來到12,032點。終場收在12,008點、上漲31點或0.27%，少了外資挹注，成交量縮至906.93億元。

製造業結束連兩月下滑轉為上揚　台經院：明年景氣偏樂觀

製造業結束連兩月下滑轉為上揚　台經院：明年景氣偏樂觀

外資放假去！台股狹幅震盪　開盤小漲2點

外資放假去！台股狹幅震盪　開盤小漲2點

台股量縮震盪　收盤下跌45點再度失守1萬2千點

台股量縮震盪　收盤下跌45點再度失守1萬2千點

美股續創新高！台股未受激勵　開盤小漲1點後於平盤震盪

美股續創新高！台股未受激勵　開盤小漲1點後於平盤震盪

關鍵字：

商業周刊台積電

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」公司回應了

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面