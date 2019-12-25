銀行、券商互換負面信用資料　最快2020年第1季上線

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委顧立雄今（25）日表示，今年推動跨業別信用資料交換，台灣正比照日本CRIN信用資訊系統分享模式，研議讓銀行與證券商可查詢對方的負面信用資料，在聯徵中心多次協商後，預計明（2020）年第1季上線，相信對銀行業及證券業營運發展均有所助益。

金管會主委顧立雄今天出席第13屆金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會致詞時表示，聯徵中心是台灣唯一完整蒐集與建置跨金融機構的信用資料服務機構，自成立40多年以來，提供會員信用紀錄及營運財務資訊，有效發展金融業徵信輔助機制，對於提升全國信用制度健全扮演關鍵角色。

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為推動跨業別信用資料交換，顧立雄指出，今年邀集聯徵中心、銀行公會、證交所及證券商公會等機關，比照日本CRIN信用資訊系統分享模式，研議讓銀行業及證券業得以分享查詢不同業別負面信用資料，預計明年第1季上線。

金管會目前也推動「電子支付機構及電子票證發行機構管理法制整合」，顧立雄說，修正重點除擴大金流核心業務，並新增金流附隨業務及金流相關衍生業務，例如辦理國內外小額匯兌業務、紅利積點整合及折抵代理收付實質交易款項等，打造完整支付生態圈，同時開放跨機構金流服務，達到跨機構資金移轉及通路共享。

此外，為落實電子支付機構對收款使用者的風險控管政策，顧立雄表示，今年也已修訂電子支付機構業務管理規則，明定電子支付機構須把合作的商家資訊報送聯徵中心，以建立電子支付機構與收款使用者往來情形資料庫，提供電子支付機構查詢，並與信用卡收單機構交換利用該等資訊，更能促進交易的便利性。