　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

共信-KY肺癌新藥PTS302　申請中國大陸藥證進入最後階段

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲打進大陸藥證審查，共信-KY肺癌新藥前景可期。（圖／共信醫藥官網）

▲共信-KY肺癌新藥PTS302申請中國大陸藥證進入最後階段。（圖／共信醫藥官網）

記者姚惠茹／台北報導

共信-KY（6617）今（25）日宣布，子公司紅日健達康(天津)公司通知，已將「對甲苯磺醯胺注射劑 (PTS302)」 的肺癌新藥資料，包括適應症使用說明書及上市後風險控制計畫書送達中國國家食品藥品監督管理局藥品審評中心 (CDE)，並已受理進入最後審核階段。

共信副總經理蕭斯欣表示，這代表CDE已經完成對肺癌新藥的審評工作，等到這階段通過之後，將改由「藥品認證管理中心」進行藥證核准前的最後階段「GMP 現場核查」，肺癌新藥 (PTS302)上市申請進度將順利向前推進。

請繼續往下閱讀...

蕭斯欣指出，由於中國大陸合作夥伴紅日藥業公司在生產肺癌新藥 (PTS302)上有多年的豐富經驗，因此共信-KY子公司紅日健達 康公司對日後的「GMP 現場核查」深具信心。

蕭斯欣強調，由於肺癌新藥 (PTS302)是以「與現有肺癌治療手段相比具有明顯治療優勢」而獲 CDE 列入優先審評審批中的一類新藥題目，也具有優先列入查廠的資格，日後若順利上市，將對公司營收帶來明顯挹注。

共信-KY表示，依據跨國 IQVIA 公司針對中國肺癌嚴重氣道阻塞病人數量調查及藥品的訂價推估， 肺癌新藥 (PTS302)在中國大陸肺癌氣道阻塞的市場規模可達人民幣24億元（約台幣108億元），且由於中國空汙及抽菸等不可控因素的存在而市場潛力仍將擴大。

共信-KY指出，未來將持續參與在中國大陸及其他亞洲國家所舉辦的呼吸疾病學術研討會，期望能在順利取得中國肺癌新藥證書之後，即迅速推廣至中國大陸境內300家具有微創呼吸介入治療能量的三甲醫院，並且能在亞洲地區開展PTS系列藥物的國際區域授權活動，以挹注公司整體營運動能。

ET快訊
政見會／貪汙每天含豬膽…韓國瑜18大金句一次看！
快訊／宜蘭拆解2千噸幽靈船　潛水員水下切割「詭異失蹤」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

遠見／培養人與制度　接班不是「傳錢」

美國股神的耶誕節禮物是1萬美元股票！　巴菲特前媳婦：抱牢再加碼買進　　

民眾向銀行借錢更容易　3大資料最快2020年可上聯徵查詢

遠見／找回孩子找對定位　地方創生再升級

5G競標第12天總標金達654.79億！明挑戰700億元

國票金獲利佳、股價便宜！明年現金殖利率有望5%以上

商業周刊／「平庸的人，才會留在台灣半導體...」　揭台積電的最大挑戰

群創耶誕送暖偏鄉兒童圓夢　三年發出超過4000份禮物

銀行、券商互換負面信用資料　最快2020年第1季上線

新台幣狂升逾1角！美元相對走弱　匯價創1年半以來新低

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

遠見／培養人與制度　接班不是「傳錢」

美國股神的耶誕節禮物是1萬美元股票！　巴菲特前媳婦：抱牢再加碼買進　　

民眾向銀行借錢更容易　3大資料最快2020年可上聯徵查詢

遠見／找回孩子找對定位　地方創生再升級

5G競標第12天總標金達654.79億！明挑戰700億元

國票金獲利佳、股價便宜！明年現金殖利率有望5%以上

商業周刊／「平庸的人，才會留在台灣半導體...」　揭台積電的最大挑戰

群創耶誕送暖偏鄉兒童圓夢　三年發出超過4000份禮物

銀行、券商互換負面信用資料　最快2020年第1季上線

新台幣狂升逾1角！美元相對走弱　匯價創1年半以來新低

「餓霸」跑來門口討債！激動大叫：飯啊啊啊　開門秒衝進民宅

看著看著就哭了　跨年模擬器陪你度過孤單跨年夜

尤美女／《行政訴訟法》三讀修正　期帶動實體法體檢

大選賭盤開蔡英文「讓240萬票」　組頭竟是娃娃機台主辨：純娛樂

HBL／他們是親戚　尹湘雲：陳力生別叫我阿姨！

許毓仁爆陸資滲透國發基金　批民進黨推反滲透法自打臉

「最希望抓共諜的就是我！」　郭台銘7點澄清從未反對《反滲透法》

華聞快遞／突出「對台創新」！福建自貿試驗區再推32項制度創新成果

南港「海洋冰雪城」平安夜登場！燈光秀、特色貨櫃必拍　再揪另一半浪漫滑冰

遠見／培養人與制度　接班不是「傳錢」

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

財經熱門新聞

聖誕大禮！鴻海發放分紅76.62億元　每位員工平均領183萬元

財政部：坊間發票對獎App擺烏龍...消費爆出10億元　還是官方版安全

華泰名品城聖誕業績年增六成　全年業績上看70億元大關

宏達電裁員　王雪紅首回應：要「節約」人才

美元定存超夯　最高年息衝破5%

大樂透中部大放送！台中7.7億頭彩、彰化1億元得主都是中年男性

新台幣狂升逾1角！美元相對走弱　匯價創1年半以來新低

元大高股息ETF受益人數逾17萬人

影／股市崩盤有徵兆！資深分析師對比30年前亂象　這回可放心

亞洲首富安巴尼今年身家暴增近5000億

新南向佈局發威　大成緬甸飼料廠開工半年就獲利

世界先進旺年會　董座發現金300萬元

威力叔叔捐1.2億辦威力盃　一圓打棒球夢想

台中電廠2許可證遭撤　台電：將提出損害賠償訴訟

更多熱門

相關新聞

瞄準寵物癌症市場商機　共信-KY即將展開預試驗

瞄準寵物癌症市場商機　共信-KY即將展開預試驗

共信-KY（6617）今（25）日宣布，近日取得行政院農業委員會動植物防疫檢疫局的田間預試驗核准，預計以一年時間完成試驗，同時將持續開發犬貓的其他常見適應症，為全球龐大的動物癌症治療市場邁出重要的里程碑。

共信-KY攜手澳洲美妝廠開發面膜產品

共信-KY攜手澳洲美妝廠開發面膜產品

共信-KY肺癌新藥進大陸藥證審查

共信-KY肺癌新藥進大陸藥證審查

關鍵字：

共信-KY肺癌新藥

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」公司回應了

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面