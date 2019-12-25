影／中美貿易達成首段協議　分析師點名台積電、大立光、聯發科受惠

記者陳心怡／台北報導

中美貿易協議目前達成第一階段協議，哪些台股會跟著受惠呢？在《雲端最有錢》節目中，三位來賓點名了台積電、大立光、聯發科、鴻海、聯華、中租KY、大成。

飆股達人朱家泓表示，台積電跟大立光是台灣科技產業的龍頭領先指標，而聯發科崛起，就是因為有5G晶片搶快推出，勢必會在市場上搶下一席之地，而且聯發科股價就技術面趨勢來看，也是會再上揚的。

生活投資達人 阿格力 提到，聯華（1229）不僅是台灣麵粉龍頭，也是台灣工業氣體龍頭，且長年是中國大陸特殊氣體供應商，提供面板、半導體廠工業氣體，此外，公司穩定連續36年配發股利不間斷，所以隨著中美貿易和談，聯華會是一間值得關注的公司。

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台灣和大陸租賃業產值不斷成長，因為以租代買的風氣越來越流行， 阿格力 表示，中租KY今年的EPS是11.6元，本益比僅12倍，比和潤的本益比20倍還來得低，所以建議投資人可留意中租這檔股票。

「獅公分析師」李永年提到，或許大家都會認為大立光已經那麼貴了，但是如果看它的月K線，可以發現已經五波整理完成；突破收斂三角形，重新往多頭格局走；法人預估今年EPS 220元，但估計本益比僅22倍，所以現在其實離目標價還有一段距離。

李永年也特別表示，目前中美貿易戰利多氣氛，大概會持續明年第一季，投資人可以不必多擔心。