新藥核准成長趨勢確立　醫療類股多頭行情明年續行

▲ 保德信投信預期，隨新藥接連核准上市，醫療類股多頭行情仍可續航。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

美國眾議院上周通過由政府直接與藥廠議案，此案將再往參議院進行投票，此利空消息對醫療產業股價沒有造成負面影響。保德信投信認為，醫療改革對股價干擾持續降溫，無礙醫療多頭發威，加上進來新藥核准成長趨勢確立，根據過去經驗，新藥核准後成長期間長達十年以上，預期隨新藥接連核准上市，醫療類股多頭行情仍可續航。

保德信投信基金經理人江宜虔指出，第四季以來醫療類股出現強勁反彈，除第三季營收居所有產業之冠外，醫療改革對利空影響，經歷大半年打壓之後，藥價利空雜音弱化，生技類股異軍突起急起直追其他產業，近一季NBI生技指數反彈逾8%以上，此波多頭行情有望延續至明年。

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除此之外，美國FDA核准新藥件數持續成長，尤其是2018年核准新藥件數創下歷史新高，若觀察歷年新藥核准件數之移動平均，可發現近幾年核准件數已呈現持續增加趨勢。根據過去經驗統計，新藥上市後銷售成長期間長達十年以上。江宜虔預期，隨著未來新藥接連上市，有望持續創造銷售榮景。

江宜虔認為，藥價議題引起的市場疑慮逐漸淡化，且由美國政府直接與藥廠議價讓市場質疑公正，故預期藥價政策議案通過可能性低。觀察過去三十年經驗統計，醫療類股長期報酬僅次於科技類股，顯見醫療類股具有長期需求穩健成長且表現卓越。

儘管醫療政策議題仍可能對醫療類股股價產生影響，但先前市場誇大解讀、過度悲觀，使得醫療類股折價幅度接近2016年低點，考量醫療類股長期穩健卓越表現，並且兼具防禦特性，加上近年新藥核准上市將持續創造銷售動能，投資人可逢低佈局醫療相關基金。