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美國防授權法關注台灣大選　慎防紅色滲透

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▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治。（圖／記者李毓康攝）

▲美國總統川普日前簽署2020財政年度國防授權法，法案中首度納入對中國干預台灣大選的關切，意味著美國國會議員清楚意識到中國對台的紅色滲透已到了十分嚴峻的地步。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

美國總統川普日前正式簽署2020財政年度國防授權法，法案中首度納入對中國干預台灣大選的關切與美台網路合作倡議，顯示美國國會對近年來中國對台紅色滲透的高度關注。

在美國聯邦眾議院與參議院相繼於11日與17日通過2020財政年度國防授權法後，川普20日晚間正式簽署這項法案。

國防授權法關於台灣部分，美方今年首度要求美國國家情報總監在2020年台灣大選後45天內，應向國會相關委員會針對中國干預或破壞選舉而進行的行動以及美國為阻止此類行動所做的努力提交報告。

此外，法案也要求美國國防部長在法案頒布180天內，必須提交報告。內容包括成立高階、跨部會美台工作小組，以協調因應新興網路安全議題的可行性；討論美國國防部與台灣進行網路安全活動的現行與未來計畫；美台就網路安全建立、執行或實施協議所遇到的障礙討論。

這意味著美國國會議員清楚意識到中國對台的紅色滲透已經到了十分嚴峻的地步，才會希望透過立法，要求相關部會對此議題深入研究、彙整報告，並提出相關因應措施。

不光是國會議員，美國行政部門也對中國干預台灣選舉有所警覺，國務院與國防部官員都多次表達對中國透過資訊戰影響台灣政局的擔憂。

即將在年底離職的美國國防部主管印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）就曾多次公開表示，中國干預台灣選舉是「毋庸置疑」。他預期中國會透過社群媒體、網路入侵等方式干預台灣選舉，希望透過美台專家合作，美方能直接提供台灣所需的能力與技能，以便在台灣大選時能面對此一問題。

美國國務院亞太事務副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）也曾在華府智庫演說時指出，美國十分擔憂外國對手企圖干預台灣選舉，北京施加極大壓力，也有偏愛的候選人，中國會運用各種籌碼影響台灣選舉，美台將會合作防止外界干預台灣選舉。

「紐約時報」（The New York Times）日前報導，近9成台灣人活躍於社群媒體平台，中國必然會透過利用社群網站平台影響台灣選舉。路透社也曾揭露，中國政府部門涉嫌收買台灣新聞媒體，發布親北京內容。

不過紐約時報也指出，台灣正在反擊。台灣的立法部門近日加快步伐希望在大選前通過反滲透法。一位總統候選人顧問曾在夏天時向紐約時報表示，「選民在這次選舉中面臨的問題是：想快點死還是慢點死？」

但真是這樣嗎？紐約時報提出質疑指出，儘管北京努力破壞，但台灣的民主制度正被證明很健康而且很活躍。

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