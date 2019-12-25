聯發科5G單晶片天璣800系列　搭載手機明年第2季量產

▼聯發科天璣800明年上半年就會量產。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

聯發科（2454）今（25）日宣布繼聯發科於11月底推出第一顆5G旗艦晶片天璣1000（Dimensity 1000）後，接下來在各種價格帶會繼續扮演積極角色，將推出定位為中高階的天璣800系列，最快明（2020）年第2季手機就會量產上市。

聯發科無線通訊事業部總經理李宗霖表示，天璣800系列將採用台積電7奈米，是聯發科天璣系列中第2顆sub-6GHz單晶片解決方案，此產品相當於高通Snapdragon 765G等級晶片，他對天璣800功耗和效能相當有信心，鎖定全球中高階5G手機市場大餅，展現積極搶市，用硬指標贏對手的實力。

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聯發科「Mediatek，豈止領先」為主題，發表第一顆5G單晶片；首款搭載天璣1000的終端產品將於2020年第一季量產上市。

對於「豈止領先」標語，李宗霖表示有三項意義。首先以5G晶片產品推出的時間點來說，聯發科在5G這一回合絕對是在領先群（among the leader）中；硬體領先，其他套裝（package）也領先。

第二，除了市場地位、推出時程、硬體技術等領先外，聯發科在5G市場扮演著產業推動者角色；一方面聯發科透過3GPP組織積極參與5G的國際標準制定，在3GPP底下的無線存取網路第2工作組（RAN2）主席也由聯發科的瑞典籍技術專家約翰松（JohanJohansson）擔任。李宗霖強調，這項工作要溝通協調，且是要熱情的。

第三，聯發科承諾在5G領域成為產業推動者，會積極推動其他夥伴來合作。

▼聯發科5G晶片媒體聚會。（圖／記者周康玉攝）