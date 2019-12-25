馬雲一天5通借錢電話　謝金河：高利息美元債恐爆發危機

▲馬雲出席表示，中國經濟正在面臨巨大的變化，需要改變自己。（圖／記者楊子萱攝）

實習記者謝汶穎／綜合報導

阿里巴巴創始人馬雲在21日出席2019世界浙商上海論壇暨上海市浙江商會年會時表示，他在年底一天收到5通借錢的電話，1個星期內有10家企業準備賣樓。財訊傳媒董事長謝金河則對此表示，「中國經濟經過30年快速奔馳，正開始要面對泡沫調整的壓力。」

馬雲在出席浙商年會時說到，2019對大部分企業都不容易，他收到很多朋友借錢的電話，一天內總共有5通，而在過去一個禮拜，要賣樓的朋友大概有10個，「中國經濟面臨巨大的變化，我們只有改變自己，才能適應調整，是新的機會的開始。」

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謝金河則表示，中國正處在變化的風口上，順境的時候，風口浪尖上的豬也會飛，現在中國經濟出現下行風險，可以看出中國經濟經過30年快速奔馳，正開始要面對泡沫調整的壓力。

▲謝金河用易經·乾卦上的一句話「水流濕 火就燥」來形容大陸。（圖／記者周書羽攝）

謝金河說，從過去幾年來看，大肆借高息美元債的企業會率先拉警報。今年新興市場發行的高孳息美元債券總金額達1148億美元（約新台幣 3 兆4395 億元），比過去5年成長5倍，其中大陸就占了一半。

謝金河也說，12月2日北大方正的19方正SCP002，債息4.94%的九個月期20億人民幣美元債出現違約，也造成紫光美元債券價格大跌。目前方正集團有6家上市企業，總債務超過3000億人民幣，可能成為地雷區，而紫光的2023年到期，息率5.35%，及2021年到期，息率4.75%的美元債券，最近價格都急跌。

謝金河最後表示，先前 P2P 的連鎖倒閉潮，現在仍在清理中，而下一個要注意的，是中國房地產的調整，「這些年很多人買樓，都是用高槓桿舉債，而且不是只買一套，將來債務違約問題一旦引爆，恐怕這是最大危機。」