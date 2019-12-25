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元大高股息ETF受益人數逾17萬人　市場單筆ETF新高

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▲▼台股多日上漲格局在18日止步，蘋概三股漲跌互現，大盤陷入震盪整理，指數在平盤之下遊走。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股站上12000點大關，ETF也連帶受惠。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台股12月以來頻創新高，站上12000點大關，外資持股屢創新高，ETF也連帶受惠，有「國民ETF」之稱的元大台灣高股息ETF（0056）受益人數也在近期突破17萬人，寫下台灣單檔ETF受益人數新高紀錄。元大投信攜手國際指數機構領導品牌富時羅素（FTSE Russell）今（25）日舉行台灣成為亞洲ETF創新研發中心慶祝活動。

近年來法人、投資人對ETF接受度提升，2019年ETF佔台股整體成交比重平均已來到10.21%，較2012年的1.3%大幅提升。

請繼續往下閱讀...

目前台股ETF掛牌檔數達21檔（不含槓桿、反向型），皆規劃配息機制，不僅吸引國內、國外法人投資，更吸引大量投資人轉向指數化投資，而配息型又以元大台灣高股息ETF（0056）最受投資人青睞，截至2019年11月受益人數為17.3萬人，相較於2016年底5.3萬人，成長幅度近230%。

另外，台灣第一檔ETF為2003年發行的元大台灣50 ETF（0050），正如美國第一檔發行的SPY（追蹤美國最具代表性指數：標普500指數），到了2007年元大投信再度與證交所、富時羅素指數公司（FTSE Russell）合作，發行元大台灣高股息ETF，並編制台灣高股息指數。

根據Bloomberg統計，全球高股息ETF發展大概自2003年以來，規模與檔數逐漸成長，2006年時突破100億美元規模，截至2019年9月底規模達2253億美元，較2006年底成長約18倍。相較之下，元大台灣高股息ETF自2007年上市時規模新台幣35億元，成長至今年11月底規模達新台幣309億元，成長幅度約800%，預期未來仍有持續增長空間。

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