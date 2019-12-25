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台灣中油前11月盈餘384億元　年終上看4.4個月

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▲台灣中油公司董事長歐嘉瑞表示，雖然近一年來中美貿易戰持續延燒，但今年截至11月底，中油稅前盈餘已達384 億元。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣中油公司董事長歐嘉瑞表示，雖然近一年來中美貿易戰持續延燒，但今年截至11月底，中油稅前盈餘已達384 億元。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

台灣中油公司董事長歐嘉瑞今（25）日表示，雖然近一年來中美貿易戰持續延燒，但今年截至11月底，中油稅前盈餘已達384 億元，達法定盈餘標準；外界預估，中油員工年終獎金依舊可望拿到4.4個月。

台灣中油今天舉行年終記者會，歐嘉瑞致詞時表示，中油公司為國營事業，長期以來肩負國家能源安全，穩定供應國內所需各項油氣產品，協助石化產業健全發展，並陸續達成政府賦予的階段性任務。

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在探採方面，中油參與澳大利亞普陸浮式LNG開發案分得之第一船LNG，已於11月12日運抵高雄永安港，為中油公司首次在油氣探勘開發，自產自提LNG；而去年取得美國加州Guardfish礦區也鑽獲油氣，刻正規劃開發生產計畫中。

歐嘉瑞指出，今年中油取得印尼East Seram探勘礦區40%工作權益，明年將展開探勘工作，期待能鑽探出具開發價值的油氣資源。

另外，為縮減台美商品貿易順差，蔡政府已定調盡速加強對美進口，採購項目包括軍購、原油、天然氣及黃豆、玉米等農產品，針對原油進口，中油表示對美採購比重擬從三成提高至四成。

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