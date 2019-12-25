英央行一招解決少子危機：政府只要「降息」就可破嬰兒荒

▲政府降息後，間接減輕民眾的房貸壓力，會讓出生率上升。（圖／免費圖庫pexels，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

現在全世界都面臨少子化問題，為了解決這個「國安危機」，各國紛紛各項祭出優惠補助政策。根據英國央行一項新研究顯示，金融海嘯時期為了防止經濟蕭條而降息的舉動，竟意外促成生育率成長，這是因為浮動利率降低，間接使房貸壓力減輕，小家庭因而有更多餘裕生育子女扶養。

據《衛報》報導，在經濟率退期，生育率通常會隨之下跌，不過在2008-2009年的金融海嘯時，英國卻因為降息而扭轉少子化趨勢，讓全英國又多了1.45萬名嬰兒出生。

經濟學家卡明（Fergus Cumming）及迪特林（Lisa Dettling）表示，當時英國的利率從2008年夏季的5%，降低至2009年3月時的0.5%，讓全英出生率在接下來的三年間提高了7.5%，英國央行每將利率降一個百分點，出生率便會隨之上升2%，這是由於背負房貸的家庭每季貸款減輕1千英鎊所致。

報告指出，若沒有大幅度降息，在就業率下滑及房價下跌的困境中，出生率將普遍下滑，「換而言之，英國貨幣政策對生育率刺激若足夠大，將能抵銷經濟率退時的負面影響。」

而金融海嘯時英國生育率上升則和美國呈現鮮明對比，由於美國買房民眾更傾向選擇固定房貸利率合約，在房價下跌時，出生率一路下滑。卡明及迪特林認為，若美國買房民眾也有較低利率的話，應該就不會如1930年代經濟大蕭條時也出現少子化趨勢。

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