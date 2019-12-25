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送兒子的聖誕禮物竟是「隱藏凶器」　她左眼差點被戳瞎當場爆血

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▲▼禮物,生日禮物,生日禮。（圖／達志／示意圖）

▲女子發文提醒，家長網購買的禮物要小心安全。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名媽媽近來特別發文提醒，買給兒子的聖誕禮物竟然暗藏危機，她表示，在eBay網購買的兒童魔術道具，原本想要給對方一個驚喜，沒想到機關竟然自行彈出，剛好擊中她的臉，還插入左邊眼睛上方，只差一點就有可能失明。

居住在埃塞克斯郡(Essex County)的44歲女子克萊里(Clarissa Clary)，近來在臉書上發文表示，她在eBay幫16歲兒子買了一個名為Magic Tricks Pocket Staff的魔法道具，該道具原本是一個小小的金屬圓柱體，但觸發機關後便會彈出約150公分的長棍。

克萊里表示，她買來後試用看看，覺得這個道具非常酷但有點不好收，好不容易收回去後，便把禮物放回盒子中，準備之後要放在樓梯下，「我一拿起盒子，不曉得為什麼觸動到機關，道具在一秒之內突然彈出長棍並且刺到我的臉」。

滿臉是血的克萊里就醫時檢查發現，由於產品中有鬆散的金屬碎片，所以打了破傷風，而愈來愈嚴重的瘀傷，後來還出現頭痛、頭暈等不適症狀，左眼甚至還一度無法張開，「我現在只覺得自己很幸運，如果當初是孩子遇到這個狀況，我害怕去想會發生什麼事」。

貼文後來獲得許多家長分享，很多家長表示「這個玩具根本就是兇器」、「我去年也有送兒子，但後來覺得很危險已經把它拿走了。」

►腦公！你不可以賴帳喔！

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