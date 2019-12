快訊／加拿大發生規模6.3地震　未發布海嘯警報

▲地震深度僅10公里。(圖/翻攝自美國地質調查局)

記者詹雅婷/綜合外電報導

加拿大當地24日晚間7時36分(台灣時間25日上午11時36分)發生規模6.3地震,根據美國地質調查局(USGS)最新數據,該起地震震央位在溫哥華島哈迪港(Port Hardy)以西182公里處,震源深度10公里。當局並未發布海嘯警報。

另據俄羅斯衛星通訊社消息,目前並沒有傷亡消息傳出。但根據歐洲-地中海地震中心(EMSC)取得的數據,這起地震深度僅2公里。

事實上,加拿大西部海域過去2天發生多起地震,規模5以上的地震多達4起,但均未傳出傷亡消息,也沒有發出海嘯警報。

#Canada A strong #earthquake of magnitude Mww=6.3, was registered at 182 KM W of #PortHardy, province of #BritishColumbia. Depth: 10 KM.

More info: https://t.co/I1Caf8RW0K

Did you feel this earthquake?, Tell us!.#EQVT,#tremor,#séisme,#TremblementDeTerre,#sismo,#terremoto. pic.twitter.com/2aSDDJxKeO