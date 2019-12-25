快訊／加拿大發生規模6.3地震　未發布海嘯警報

▲地震深度僅10公里。（圖／翻攝自美國地質調查局）
記者詹雅婷／綜合外電報導
加拿大當地24日晚間7時36分（台灣時間25日上午11時36分）發生規模6.3地震，根據美國地質調查局（USGS）最新數據，該起地震震央位在溫哥華島哈迪港（Port Hardy）以西182公里處，震源深度10公里。當局並未發布海嘯警報。
另據俄羅斯衛星通訊社消息，目前並沒有傷亡消息傳出。但根據歐洲-地中海地震中心（EMSC）取得的數據，這起地震深度僅2公里。
事實上，加拿大西部海域過去2天發生多起地震，規模5以上的地震多達4起，但均未傳出傷亡消息，也沒有發出海嘯警報。
#Canada A strong #earthquake of magnitude Mww=6.3, was registered at 182 KM W of #PortHardy, province of #BritishColumbia. Depth: 10 KM.— American Earthquakes(@earthquakevt) December 25, 2019
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