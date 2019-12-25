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製造業結束連兩月下滑轉為上揚　台經院：明年景氣偏樂觀

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▲▼台經院院長張建一（左1）。（圖／記者余弦妙攝）

▲台經院院長張建一（左1）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台經院今（25）日公布最新景氣動向調查，台經院指出受美中貿易戰干擾未歇、全球經濟疲弱影響，市場需求保守觀望，讓傳統產業廠商出口、生產與接單表現依舊不振，但近期美中貿易緊張情勢暫告緩解，有助於提振市場信心，根據調查結果顯示，製造業營業氣候測驗點結束先前連兩個月下滑態勢轉為上揚。台經院院長張建一更表示，如果2020年沒有意外，台灣整體經濟成長率是可以樂觀看待。

台經院表示，近期美中貿易緊張情勢暫告緩解，有助於提振市場信心，使得一些權重較大的化學工業、鋼鐵基本工業、石油及煤製品業與金屬製品業廠商對當月與未來半年景氣看法樂觀的比例高於10月調查，且先進製程持續發威、記憶體市況已顯好轉、高階半導體封測競爭力突出、中國去美國化趨勢持續等支撐下，使得電子零組件業看好未來半年景氣的廠商比例明顯較10月調查為高。

請繼續往下閱讀...

據調查顯示，11月製造業營業氣候測驗點結束先前連兩個月下滑態勢轉為上揚，服務業營業氣候測驗點雖連四個月下滑，然跌幅漸縮小，營建業測驗點則上揚轉為下滑。製造業廠商認為當11月景氣為「好」比率為18.4%，較10月21.1%減少2.7個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為27.6%，較10月34.7%減少7.1個百分點。

因此整體而言，11月製造業營業氣候測驗點為93.42點，較上月修正後之92.13點增加1.29點。

張建一表示，今年的受惠於轉單效應影響，在經濟成長率的上比預計的好很多，雖然整體經濟不壞，但值得注意的為產業間的差異非常大，尤其是半導體、電子業等高階製程的部分皆表現不錯，雖然中美貿易戰趨於緩和，但其實大多數廠商在中國投資信心非常薄弱，導致台灣在機械設備、金屬製品、化學材料等這幾個業別都不太好。

但張建一也說，台灣經濟整體而言是越來越好，但還是要重視產業間表現差異逐漸拉大的情況，如果中美貿易戰可以逐漸緩和，且中國可以履行第一階段的協議，讓美國滿意不再繼續加增關稅，就會讓全球投資信心往上，這樣在2019年表現相對較差的產業，就機會可以表現得比今年好。

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