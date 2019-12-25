中美局勢緩和、低利環境支撐　2020全球經濟成長將可反彈回升

▲ 施羅德投信上修明年經濟成長預測。（示意圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

今年以來的經濟減緩，導致市場擔心美國經濟可能出現萎縮；但美中貿易緊張局勢緩和，加上美國利率降低，這為經濟活動提供支撐。施羅德投信認為，世界經濟成長將在2020年回升，也將是有史以來最長的擴張期之一，並將2020年全球成長預測從2.4%上調至2.6%。

施羅德集團首席經濟策略分析師Keith Wade表示，中美貿易問題緩和，將促使全球貿易和商業投資加強，歐洲、日本和美國的經濟活動將會有所改善，施羅德團隊也上修了中國大陸的成長前景。儘管香港特區和阿根廷等問題仍然令市場感到擔憂，但新興市場經濟體，總體而言正在加速成長。

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貿易緊張局勢降溫

Keith Wade表示，川普現在可能更願意達成協議，因為面對國內進行中的彈劾程序，隨著總統選舉接近，川普需要加強對美國經濟的刺激。在2018年透過減稅發揮的財政刺激作用之後，他別無選擇，只能以要求中國大陸增加對美國購買農產品去減輕貿易壓力。而美國似乎不願意調降大陸一直在要求的關稅稅率，協商進展緩慢。

低利環境支撐經濟

美國除了貿易緊張降溫的支撐外，還有降低利率的好處，這使得借錢更容易。將央行的利率、債券收益率和美元納入評估，總體而言，貨幣條件處於近十年來最寬鬆的情況。這使得家庭和企業都更容易借貸，資金也更容易在全球系統中流動。美國住房市場已經受到低利環境刺激，抵押貸款申請和房屋建造都快速增加。

儘管成長前景更好，但全球通膨仍保持相對穩定。Keith Wade指出，團隊預期美國核心通膨率將在2019年底達到2.5%。這將高於美國聯準會2%的通膨目標，但鑑於對通縮的擔憂仍在持續，因此聯準會可能會忍受超標的情況。此外，油價推高通膨的風險很低，根據當前的通膨水平以及低於長期趨勢的成長，施羅德認為，聯準會可能會在明年4月再次降息。

▲ 施羅德投信預期美國聯準會明年4月可能降息，圖為聯準會大樓。（圖／達志影像／美聯社）

Keith Wade認為，廣義而言，成長和通膨之間的風險分佈得更加平衡。在美國勞動市場強勁的支撐下，薪資上漲的風險仍然高於基本觀點的預期。就業增加導致薪資上升，這對消費而言應是積極的，但可能促使聯準會緊縮政策為經濟降溫並減緩通膨壓力。

新興市場前景佳

Keith Wade指出，團隊認為大多數新興市場將加速成長，由於貿易復甦和通膨仍低，可望有進一步溫和降息的空間。政府的措施似乎可能發揮關鍵作用。

巴西的前景樂觀，因為退休金改革將增強信心，鼓勵經濟活動；相比之下，印度充滿挑戰，尤其是銀行面臨的難題，希望在政府行動的支持下，情況會有所改善；俄羅斯政府則依然將重點放在經濟穩定和成長。

中國大陸政府在2010年承諾在2020年時，其經濟規模和平均收入將倍增。要實現這些目標，政府至少需要確保成長保持在6%的象徵性水平。因此，可能會有進一步溫和的寬鬆政策。

新興市場的表現，很大程度上取決於美中貿易協商，且地緣政治風險仍然存在。而俄羅斯和美國之間的緊張關係尚未解決，有可能進一步實施制裁。