布魯塞爾「尿尿小童」400歲生日　留鬍子變身53公分耶誕老人

▲布魯塞爾尿尿小童因知名度高，有許多國家為它設計服飾。（圖／免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

布魯塞爾的尿尿小童（Manneken Pis）在今年迎來它的400歲生日，而為了應景聖誕節，24日也穿上紅色的耶誕服飾，留著白色的鬍子，打扮成耶誕老人的模樣，吸引許多觀光客前來拍照。布魯塞爾博物館也為了慶祝尿尿小童400歲生日，鼓勵兒童為它設計新衣服，且有望在2020年展出。

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綜合外媒報導，歐洲這週進入聖誕假期，比利時布魯塞爾的「尿尿小童」原本就小有名氣，這次為了因應耶誕節，特地打扮成耶誕老公公的模樣，留著長長的白鬍子，吸引更多人前來朝聖，紛紛圍在尿尿小童的噴泉外，想和它一起合照。

53公分高的尿尿小童是1619年雕塑家杜克斯諾（Jerome Duquesnoy）打造，起初這座噴泉真的是拿來供水使用，現在則是成為裝飾交叉路口的噴泉。但因為過去尿尿小童遭竊的次數達7次之多，目前已經移至布魯塞爾城市博物館管理，現在展出的則是尿尿小童的複製品。

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尿尿小童在1698年首次穿上衣服，慶祝布魯塞爾從法國人的戰火中重生，當時的統治者馬克西米利安二世為他穿上了一件藍色的緞子上衣，並戴上一頂有羽毛的帽子。法王路易十五也曾幫它穿上了侯爵的服裝，使他成了貴族，並授予他一枚聖路易斯十字勛章。

今年為了慶祝尿尿小童400歲生日，布魯塞爾市政府也特地幫它穿上黑色晚禮服，並拿出蛋糕為它慶生。因為它的知名度高，所以各國來比利時訪問時，常常會特別訂製衣服贈送，目前已經累積超過1000套的專屬衣服。