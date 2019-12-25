　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台中電廠2許可證遭撤　台電：將提出損害賠償訴訟

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

台中電廠2許可證遭撤　台電：將提出損害賠償訴訟

▲台中市政府今（25）日宣布撤銷2張中火第2及第3號機組燃煤許可證。

記者林淑慧／台北報導

中火爭議持續延燒，台中市政府今（25）日宣佈撤銷2張中火第2及第3號機組燃煤許可證，台電公司董事長楊偉甫表示，即便處分違法，但在收到處分書後會立刻降載停止運轉，也不排除向中市府提出損害賠償訴訟。

中火生煤用量已於11月27日超過1104萬公噸上限，違反台中市生煤管制自治條例規定，經12月3日、12月14日兩次限期改善，市府於12月23日再度複查，中火仍繼續超量使用生煤，違規情節重大，對於台電無視法令規定，市府三度開罰，捍衛市民健康。

請繼續往下閱讀...

台中市政府今天第3度針對台中火力發電廠生煤使用超量問題開罰，台電公司董事長楊偉甫親上火線表示，台電是守法的國營事業，一定會遵照規定，收到處分書後會立刻降載停止運轉，雖不致造成缺電危機，卻會對台電機組調度產生影響，有信心在採取各種行政救濟程序後能夠得到公道，也不排除在未來訴訟勝訴後，向中市府提出違法廢止許可證期間的損害賠償。

至於廢止許可證對於供電的影響，台電表示，目前台電對中火機組的調度是「春夏停一部機、秋冬停兩部機」，中市府廢止中火兩部機組許可證，在用電高峰期的夏季，將造成少一部機組運轉。

官員指出，一部機組影響的備轉容量率約在1.5%~1.8%，因此極有可能造成夏季某個期間的備轉容量率從目前10%以上的綠燈（供電充裕），降至10%以下的黃燈（供電吃緊）；而在空污較嚴重的秋冬季，因與目前台電現行對中火停機規劃的數量相同，不致對於秋冬的供電情勢產生大的影響，但整體調度的彈性與緊急應變的能力會因而限縮。

台電表示，中市府三次對中火開罰及廢止許可證，但許可證原已清楚載明10%之容許差值，此為「固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」中所明訂，中市府開罰不僅違反行政行為「信賴保護」原則，也違反行政程序法對於「誤繕」更正，強調對於未來行政救濟結果深具信心。

中市府不僅違反行政行為「信賴保護」原則，也違反行政程序法對於「誤繕」更正，必須是顯然錯誤且不能影響實質內容的規定，明顯存有適法性的重大爭議。況且，主要是基於台中市政府三次對中火開罰及廢止許可證，已重大違反「行政程序法」、「空污法」、「固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」三項法令。

ET快訊
波特王撩蔡英文遭陸方解約　國台辦回應了
男騎車撞倒瑞芳嬤　下秒竟抱起她丟下橋
阿翔偷吃6個月後越來越慘！　2副業2節目全GG
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

新台幣強升1角！最高30.105元兌1美元　創下逾1年半來新高

製造業結束連兩月下滑轉為上揚　台經院：明年景氣偏樂觀

中美局勢緩和、低利環境支撐　2020全球經濟成長將可反彈回升

受惠中美貿易戰　電子零組件年增率2.29%創歷年單月新高

投資無憂！新台越投保協定　台商投資越南4權益保障升級

台中電廠2許可證遭撤　台電：將提出損害賠償訴訟

新台幣開盤貶值0.5分　以30.21元兌1美元開出

外資放假去！台股狹幅震盪　開盤小漲2點開11,978點

美股漲跌互見 　台指期開盤上揚6點

華泰名品城聖誕業績年增六成　全年業績上看70億元大關

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

新台幣強升1角！最高30.105元兌1美元　創下逾1年半來新高

製造業結束連兩月下滑轉為上揚　台經院：明年景氣偏樂觀

中美局勢緩和、低利環境支撐　2020全球經濟成長將可反彈回升

受惠中美貿易戰　電子零組件年增率2.29%創歷年單月新高

投資無憂！新台越投保協定　台商投資越南4權益保障升級

台中電廠2許可證遭撤　台電：將提出損害賠償訴訟

新台幣開盤貶值0.5分　以30.21元兌1美元開出

外資放假去！台股狹幅震盪　開盤小漲2點開11,978點

美股漲跌互見 　台指期開盤上揚6點

華泰名品城聖誕業績年增六成　全年業績上看70億元大關

賴清德公布訪上海影片　當面向楊雄提「3國5城市」、李登輝「總統」

「天使利益最大化」　名人堂強投建議大谷翔平專心投球

金管會出手整頓保險業亂象　房貸壽險保單有新規

酒店女公關拒已婚男追求　遭拉扯不慎摔溝渠毀容！法官判賠280萬

大馬鐵路挖到一半…驚見89枚「二戰未爆彈」　工程被迫喊停

1字頭買三鐵共構＋百貨商圈？左營高鐵商圈10年大樓　450萬起可入手

手機壞掉！國一生持刀猛刺同學手、頸　母嚇壞：再深一點就再見

近10年最高收入前10名運動員梅威瑟第1　詹皇排第4

年節食品抽驗1300件！「熱搜名店」加強搜...連工廠也要查

陳柏惟公布民調「差距僅剩5.6%」！曝3大勝利秘訣　堅定喊話支持者：我會贏

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

財經熱門新聞

財政部：坊間發票對獎App擺烏龍...消費爆出10億元　還是官方版安全

華泰名品城聖誕業績年增六成　全年業績上看70億元大關

美元定存超夯　最高年息衝破5%

大樂透中部大放送！台中7.7億頭彩、彰化1億元得主都是中年男性

宏達電裁員　王雪紅首回應：要「節約」人才

新南向佈局發威　大成緬甸飼料廠開工半年就獲利

影／股市崩盤有徵兆！資深分析師對比30年前亂象　這回可放心

亞洲首富安巴尼今年身家暴增近5000億

世界先進旺年會　董座發現金300萬元

威力叔叔捐1.2億辦威力盃　一圓打棒球夢想

台中電廠2許可證遭撤　台電：將提出損害賠償訴訟

下月再減200人　英業達：因應客戶調整

威鋒三日漲245%　董座淡定：做好基本功

金控藏鏡人全都露　明年7月上路

更多熱門

相關新聞

媲美Apple蘋果直營門市　全台首座「能源健身房」落腳新北

媲美Apple蘋果直營門市　全台首座「能源健身房」落腳新北

運動健身風氣盛行，台電公司今（24）日舉行「電幻1號所」開幕活動，董事長楊偉甫表示，這是全國第一座蓋在變電所上的綠能展示館，也是首創體感互動的「能源健身房」，現場全台首座結合VR虛擬實境的六軸機器人，空間設計媲美Apple蘋果直營門市，將自明天起試營運並免費入場，讓民眾邊玩邊運動感受電力能源。

林俊憲爭取台電運河變電所綠美化大改造

林俊憲爭取台電運河變電所綠美化大改造

中火廢水處理廠25日起測試　台電：8部機組同時運轉

中火廢水處理廠25日起測試　台電：8部機組同時運轉

總統大選近了電價可望連四凍？　經長闢謠：明年電費不會漲五成

總統大選近了電價可望連四凍？　經長闢謠：明年電費不會漲五成

台電4700坪電纜舊倉庫活化　標榜鑽石級地段

台電4700坪電纜舊倉庫活化　標榜鑽石級地段

關鍵字：

台中電廠台電

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫自盡

馬英九外送到了　長髮妹開門笑噴

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面