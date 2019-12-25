台中電廠2許可證遭撤　台電：將提出損害賠償訴訟

▲台中市政府今（25）日宣布撤銷2張中火第2及第3號機組燃煤許可證。

記者林淑慧／台北報導

中火爭議持續延燒，台中市政府今（25）日宣佈撤銷2張中火第2及第3號機組燃煤許可證，台電公司董事長楊偉甫表示，即便處分違法，但在收到處分書後會立刻降載停止運轉，也不排除向中市府提出損害賠償訴訟。

中火生煤用量已於11月27日超過1104萬公噸上限，違反台中市生煤管制自治條例規定，經12月3日、12月14日兩次限期改善，市府於12月23日再度複查，中火仍繼續超量使用生煤，違規情節重大，對於台電無視法令規定，市府三度開罰，捍衛市民健康。

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台中市政府今天第3度針對台中火力發電廠生煤使用超量問題開罰，台電公司董事長楊偉甫親上火線表示，台電是守法的國營事業，一定會遵照規定，收到處分書後會立刻降載停止運轉，雖不致造成缺電危機，卻會對台電機組調度產生影響，有信心在採取各種行政救濟程序後能夠得到公道，也不排除在未來訴訟勝訴後，向中市府提出違法廢止許可證期間的損害賠償。

至於廢止許可證對於供電的影響，台電表示，目前台電對中火機組的調度是「春夏停一部機、秋冬停兩部機」，中市府廢止中火兩部機組許可證，在用電高峰期的夏季，將造成少一部機組運轉。

官員指出，一部機組影響的備轉容量率約在1.5%~1.8%，因此極有可能造成夏季某個期間的備轉容量率從目前10%以上的綠燈（供電充裕），降至10%以下的黃燈（供電吃緊）；而在空污較嚴重的秋冬季，因與目前台電現行對中火停機規劃的數量相同，不致對於秋冬的供電情勢產生大的影響，但整體調度的彈性與緊急應變的能力會因而限縮。

台電表示，中市府三次對中火開罰及廢止許可證，但許可證原已清楚載明10%之容許差值，此為「固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」中所明訂，中市府開罰不僅違反行政行為「信賴保護」原則，也違反行政程序法對於「誤繕」更正，強調對於未來行政救濟結果深具信心。

中市府不僅違反行政行為「信賴保護」原則，也違反行政程序法對於「誤繕」更正，必須是顯然錯誤且不能影響實質內容的規定，明顯存有適法性的重大爭議。況且，主要是基於台中市政府三次對中火開罰及廢止許可證，已重大違反「行政程序法」、「空污法」、「固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」三項法令。