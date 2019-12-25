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住透天套房　OL到「公共曬衣場」怒：臭男生！合起來真的會臭

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可怕的室內外曬衣問題！（圖／記者吳杰澄攝）

▲您得和其他人共用曬衣場嗎？（示意圖／記者吳杰澄攝）

記者陳俊宏／綜合報導

您也是住分租套房嗎？一名OL表示，「太森氣氣了，住透天套房曬衣場共用真的很討厭！」其他人看到原PO的抱怨原因後直呼，「我在外面租，都自己拿去烘比較快。」

當事人24日在「爆怨公社」臉書社團說，「每次去收衣服，我的衣服都被臭男生的直接合起來曬自己的衣服。乾的情況我忍，可是我的衣服都還沒乾，你合起來，尼馬的我又要重洗了。幹嘛一直浪費我的洗衣精啦，每次曬衣場滿，我也是乖乖鼻子摸摸拿出去烘乾呀。」

請繼續往下閱讀...

對此，有網友留言，「我在外面租都自己拿去烘比較快」；原PO回，「我真的超生氣的，衣服沒乾，合起來真的會臭。而且我沒有很多時間洗衣服，我只能等下班再…」

▼有網友說，「我都晾在房間裡的窗邊。」（示意圖／記者李佳蓉攝）

室內曬衣服。（圖／記者李佳蓉攝）

也有人表示，「我也是住套房，曬衣間也是共用，所以我都乾脆自己拿去自助洗加烘乾比較乾脆。」原PO回，「每次想說曬衣場是空的可以省100（元）...曬完回家都滿的，超無奈。」

其他人留言，「還好我租的是獨立的」、「我都晾在房間裡的窗邊」、「還好我的套房有陽台」、「上次遇到沒脫水還在滴水的衣服，吊在飲水機&洗衣機正上方的」、「這真的很沒水準。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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