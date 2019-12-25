宿醉口袋出現「腳踏車踏板」　克羅埃西亞創「宿醉博物館」展出酒醉趣事

▲克羅埃西亞「宿醉博物館」12月開幕，收集各種宿醉發生的小故事。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

位於克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）的「宿醉博物館」（hangover museum）在12月開幕，也是第一間以「酒醉」為主題的博物館，展示來自世界各地因宿醉而莫名其妙出現的物品，以及在宿醉時發生的各種趣事。

根據法新社報導，24歲的麥克李奇（Roberta Mikelic）和男友杜博科維奇（Rino Dubokovic）一起創辦了這間博物館。他們利用不同的房間，去重現酒醉者從離開酒吧到回家的各種畫面，並搭配故事情節，展示不同的道具和場景。

杜博科維奇表示，他們的靈感是來自他們的朋友，因為有一次喝酒醉，在酒醒後竟然在口袋發現一塊腳踏車踏板，荒謬的展開讓他們突發奇想，決定創立這間宿醉博物館，「我們想要蒐集人們在酒醒後，身邊那些因為酒醉而莫名其妙出現的東西。」

在 Instagram 查看這則貼文 Museum of Hangovers（@hangoversmuseum）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 3 日 上午 3:52 張貼

來到博物館的訪客，可以從充滿塗鴉的「街道」房間開始，穿越放滿鏡子的房間，以及一座布置成花園的地方，最後回到「臥室」，體驗宿醉的人回家路的這段過程。博物館也設計像是「宿醉後你的身邊是誰？」的小問題，讓訪客可以在這邊寫下自己的荒唐事件。

博物館也在官網上開放匿名空間，讓人提供自己的瘋狂故事。就有人曾經表示，他在宿醉後回到家門口，對著剛要出門上班的警察父親出示身分證，因為他以為他正在前往下一間酒吧。也有人表示，他在宿醉後，總是在家中的陽台中醒來。

宿醉博物館吸引了許多的年輕人朝聖，雖然酒醉後可能帶來的不一定都是好的回憶，但發生的過程卻讓人很有共鳴。博物館現在以「趣味」為主在經營，但在未來也可能會加入飲酒過量、健康問題等元素，提醒訪客酒醉可能造成的風險。