　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

宿醉口袋出現「腳踏車踏板」　克羅埃西亞創「宿醉博物館」展出酒醉趣事

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼酒吧 宿醉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲克羅埃西亞「宿醉博物館」12月開幕，收集各種宿醉發生的小故事。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

位於克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）的「宿醉博物館」（hangover museum）在12月開幕，也是第一間以「酒醉」為主題的博物館，展示來自世界各地因宿醉而莫名其妙出現的物品，以及在宿醉時發生的各種趣事。

根據法新社報導，24歲的麥克李奇（Roberta Mikelic）和男友杜博科維奇（Rino Dubokovic）一起創辦了這間博物館。他們利用不同的房間，去重現酒醉者從離開酒吧到回家的各種畫面，並搭配故事情節，展示不同的道具和場景。

杜博科維奇表示，他們的靈感是來自他們的朋友，因為有一次喝酒醉，在酒醒後竟然在口袋發現一塊腳踏車踏板，荒謬的展開讓他們突發奇想，決定創立這間宿醉博物館，「我們想要蒐集人們在酒醒後，身邊那些因為酒醉而莫名其妙出現的東西。」

來到博物館的訪客，可以從充滿塗鴉的「街道」房間開始，穿越放滿鏡子的房間，以及一座布置成花園的地方，最後回到「臥室」，體驗宿醉的人回家路的這段過程。博物館也設計像是「宿醉後你的身邊是誰？」的小問題，讓訪客可以在這邊寫下自己的荒唐事件。

博物館也在官網上開放匿名空間，讓人提供自己的瘋狂故事。就有人曾經表示，他在宿醉後回到家門口，對著剛要出門上班的警察父親出示身分證，因為他以為他正在前往下一間酒吧。也有人表示，他在宿醉後，總是在家中的陽台中醒來。

宿醉博物館吸引了許多的年輕人朝聖，雖然酒醉後可能帶來的不一定都是好的回憶，但發生的過程卻讓人很有共鳴。博物館現在以「趣味」為主在經營，但在未來也可能會加入飲酒過量、健康問題等元素，提醒訪客酒醉可能造成的風險。

ET快訊
慎入！8公分巨大蟑螂「難產」　主人急送醫救命...手術畫面曝
米砂強勢回歸暢聊孫安佐！「裝避孕環」不想再墮胎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

狗偷溜出門…主人收鄰居「匿名信+項圈」：抱歉我殺了你的狗

英央行一招解決少子危機：政府只要「降息」就可破嬰兒荒

加濕器殺菌劑釀百死！16歲學生妹嚴重掉髮全身發炎　狂跑醫院10年難求償

慎入！8公分巨大蟑螂「難產」　主人急送醫救命...手術畫面曝光

平安夜加班搭Uber睡著…司機竟偷繞路！一覺醒來車資高達2萬

義跟上法國腳步徵數位稅　美科技巨頭成主要標靶：是企業歧視！

幫筆電充電！接上插座卻「卡住」　刺痛傳全身…要了她一隻手臂

宿醉口袋出現「腳踏車踏板」　克羅埃西亞創「宿醉博物館」展出酒醉趣事

沙灘撿到12顆乳白怪石！「能水上飄 +火炙流黃色液體」...一驗竟值350萬

送兒子的聖誕禮物竟是「隱藏凶器」　她左眼差點被戳瞎當場爆血

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

張韶涵時隔兩年再登《蒙面》！ 超自信：誰能超越我唱《歐若拉》

狗偷溜出門…主人收鄰居「匿名信+項圈」：抱歉我殺了你的狗

英央行一招解決少子危機：政府只要「降息」就可破嬰兒荒

加濕器殺菌劑釀百死！16歲學生妹嚴重掉髮全身發炎　狂跑醫院10年難求償

慎入！8公分巨大蟑螂「難產」　主人急送醫救命...手術畫面曝光

平安夜加班搭Uber睡著…司機竟偷繞路！一覺醒來車資高達2萬

義跟上法國腳步徵數位稅　美科技巨頭成主要標靶：是企業歧視！

幫筆電充電！接上插座卻「卡住」　刺痛傳全身…要了她一隻手臂

宿醉口袋出現「腳踏車踏板」　克羅埃西亞創「宿醉博物館」展出酒醉趣事

沙灘撿到12顆乳白怪石！「能水上飄 +火炙流黃色液體」...一驗竟值350萬

送兒子的聖誕禮物竟是「隱藏凶器」　她左眼差點被戳瞎當場爆血

揭秘全世界最幸福的職業！台灣32歲「貓熊粉」千里追貓熊　還要當16日奶爸

主打泰式燒烤　瓦城泰統新品牌「月月」進駐遠百信義A13

柴柴表演下體「謎之抖動」　喵星人一看雙拳飛過去：死相！

「高顏值」休旅中看又中用　新Land Rover Evoque試駕體驗！

年末鉅獻「2個月限定」！麥當勞早餐滿福堡有新品、漢堡王培根牛肉堡爆量升級

運用地形地物狀況　白河警即時搶救協尋待助女子

5煞平安夜續攤被回「打烊」　秒抄5啤酒瓶狂砸頭...無辜少爺慘遭打趴

狗偷溜出門…主人收鄰居「匿名信+項圈」：抱歉我殺了你的狗

搞威小橘貓中文10級！　奶音萌喊「媽媽、我餓」發音超標準

「蔡英文連任牽涉國安問題！」　韓國瑜籲全力動員拉票：30至50萬票定輸贏

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

外國妹豪邁開腿坐墳墓！網全怒爆：超離譜

警突襲公寓　意外找到失蹤2年少年

她收全球首富聖誕禮　重達37公斤

女嬰躺母遺體旁哭喊　生日卡片惹鼻酸

暖心誤會　美軍每年追蹤耶誕老人

龍婆2020年預言公開！亞洲進入「天災肆虐年400人將罹難」

女老師穿「器官外露緊身裝」教學！

822萬休旅車升空砸爛　原因超驚人

森永回收128萬杯冰淇淋　混入金屬片

世界遺產藍山公園驚見「火瀑布」！

男童背對拍照...老虎2秒暴衝飛撲

8公分大蟑螂難產　主人急送醫手術

平安夜悲劇　9歲妹與父兄3人溺斃泳池

辣媽安慰女兒鮮肉前男友：次次都火熱

更多熱門

相關新聞

暴踹短髮正妹！酒醉男遭對方砍死

暴踹短髮正妹！酒醉男遭對方砍死

雲南省麗江市一名退役女兵早前與朋友聚會回家，遭到一名醉漢連續挑釁5次，甚至還被對方持刀追到家，氣炸持刀與對方理論，刺中對方右胸，導致對方噴血倒地慘死。死者的母親得知消息相當崩潰，已經瘦了10公斤，她近日仍感到相當痛苦，認為兒子「本該在春節前結婚生子」，「一家人歡樂多高興…。」

克羅埃西亞總統大選　出口民調出爐

克羅埃西亞總統大選　出口民調出爐

港男大鬧旅館嗆「叫警察來」...大方脫衣受檢

港男大鬧旅館嗆「叫警察來」...大方脫衣受檢

看三小爆殺機　2人遭刺臟器外露

看三小爆殺機　2人遭刺臟器外露

不顧生理期！新北男性侵酒醉妹：生日快樂

不顧生理期！新北男性侵酒醉妹：生日快樂

關鍵字：

克羅埃西亞酒醉宿醉宿醉博物館hangover museum薩格勒布Zagreb

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」公司回應了

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面