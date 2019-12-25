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沙灘撿到12顆乳白怪石！「能水上飄 +火炙流黃色液體」...一驗竟值350萬

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 ▲影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

實習記者周依儒／綜合報導

泰國南部洛坤府一處村落的漁民，日前出海釣魚時，在沙灘上發現了12顆大大小小乳白色的石頭，這些石頭不但能飄浮在水上，用火燒時還會流出黃色液體。沒想到經過檢查後，竟然發現原來這是罕見的珍寶「海琥珀」，且市價粗估351萬泰銖（約350萬新台幣）。

據《泰國頭條新聞》報導，住在泰國洛坤府的一名漁民，22日出海釣魚時，在沙灘上發現一堆被海浪衝上來的垃圾，不過裡面竟然有許多大大小小的石頭，於是就將12顆重達約3公斤的乳白石頭帶回村落。

▲海琥珀無論大小、重量都能飄浮在水上面。（圖／翻攝自微博）

▲海琥珀無論大小、重量都能飄浮在水上面。（圖／翻攝自微博）

一開始有村民猜測這些乳白石頭可能是「海琥珀」，於是他們上網查詢、比對，並做了琥珀分層、化學燃燒等實驗，竟然發現這些石頭經過火燒後會流出黃色的液體、且無論大小重量都能飄浮在水上，也因此確定這應該就是稀世珍寶「海琥珀」無誤。

▲海琥珀價值不斐，一公斤就超過百萬。（圖／取自達志示意圖）

▲海琥珀價值不斐，一公斤就超過百萬。（圖／取自達志示意圖）

據了解，海琥珀是「波羅的海琥珀」的一種，因為是波羅的海中最常見的一種琥珀，因此又稱「海珀」。海琥珀可以用來製作香水，且由於市場的需求量很高，因此價值連城，一公斤的價格大約為117萬泰銖（約116萬新台幣）。

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