交換聖誕禮抽到比爾蓋茲　美女收37公斤豪華包裹：連貓都有玩具！

記者林瑩真/綜合外電報導

聖誕節不免俗的要玩交換禮物的活動,而美國密西根州33歲女子雪爾比(Shelby)卻抽中超級大獎,來自全球首富比爾蓋茲(Bill Gates)的聖誕交換禮物,不僅重達81磅(約36.7公斤),還是研究過她後才精心挑選的禮物。

Raise your hand if matching with Bill Gates for #RedditGifts Secret Santa is a life goal. Just when she needed it most, one lucky giftee (u/szor) struck Secret Santa gold & was blessed with the Christmas of a lifetime. Well done, @BillGates. https://t.co/pZelK3ao9v pic.twitter.com/RY4DrKHU6g