交換聖誕禮抽到比爾蓋茲　美女收37公斤豪華包裹：連貓都有玩具！

記者林瑩真／綜合外電報導

聖誕節不免俗的要玩交換禮物的活動，而美國密西根州33歲女子雪爾比（Shelby）卻抽中超級大獎，來自全球首富比爾蓋茲（Bill Gates）的聖誕交換禮物，不僅重達81磅（約36.7公斤），還是研究過她後才精心挑選的禮物。

Raise your hand if matching with Bill Gates for #RedditGifts Secret Santa is a life goal. Just when she needed it most, one lucky giftee (u/szor) struck Secret Santa gold & was blessed with the Christmas of a lifetime. Well done, @BillGates. https://t.co/pZelK3ao9v pic.twitter.com/RY4DrKHU6g — Reddit (@reddit) December 21, 2019

綜合外媒報導，這是第96次雪爾比參加網路論壇Reddit的交換禮物活動，沒想到這次她的秘密聖誕老人竟是比爾蓋茲。

雪爾比透露，禮物包羅萬象，重達81磅的包裹中含有餅乾、吊床、2組樂高玩具、《哈利波特》版聖誕帽、繡著任天堂經典遊戲《塞爾達傳說》（Legend of Zelda）的手工毯子，《大亨小傳》的作者手寫筆記、以及電視劇《雙峰》的紀念品，像是劇組成員曾穿過的L.L.Bean刺繡夾克、第二季的劇本，連雪爾比的貓都有零食、玩具等小禮物。

感人的是，比爾蓋茲所送的禮物全是研究過雪爾比的喜好後才挑選的。比爾蓋茲的團隊根據雪爾比在網路上的發文、個人資料等，認為她喜歡《哈利波特》、《雙峰》，買過樂高玩具，並且養了一隻貓咪。

這些禮物之中，雪爾比最感動的是，比爾蓋茲以她過世母親的名義，向美國心臟協會捐贈了一筆數額不詳的款項，因為雪爾比母親於今年3月離世，距離雪爾比結婚不過10天，「您以我母親的名義對美國心臟協會捐贈，是最特殊的禮物，對我來說，這意義深重到無法用言語表達」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

事實上，比爾蓋茲樂於參加神秘聖誕老人的交換禮物，過去曾有一名維吉尼亞州的IT工程師因為喜歡手工藝，便收到了一大堆跟卡片有關的禮物，並以他的名義向動物組織捐款500美元；另一名幸運兒則是貓咪愛好者，她收到許多貓咪主題的禮物，並以她的名義向3個貓咪慈善組織捐款750美元。

雪爾比說，她曾經想過交換禮物與比爾蓋茲配對上，但從沒想過真的會美夢成真，「我會繼續參加Reddit的交換禮物活動，用禮物感動更多的人，把這份喜悅傳遞下去。」

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