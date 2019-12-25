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狗偷溜出門…主人收鄰居「匿名信+項圈」：抱歉我殺了你的狗

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▲▼狗狗溜出門遭鄰居射殺。（圖／翻攝自Facebook／Chad Stricker）

▲狗狗溜出門遭鄰居射殺。（圖／翻攝自Facebook／Chad Stricker）

記者張方瑀／綜合報導

美國密西西比州一名男子到處尋找他走失的小狗，沒想到在幾天後，在家裡的信箱中發現一個塑膠袋，裡面裝著娜梅莉亞的項圈還有一封匿名信，信上寫著，「因為你的狗跑來翻我的垃圾桶，所以我將他射殺了。」信中還強調，是男子先違反社區必須將狗鍊好的規定。

住在密西西比州的斯特里克（Chad Stricker）養了一隻10個月大的狗，名字叫做娜梅莉亞（Nymeria）。月初時，娜梅莉亞不小心越過庭院圍欄跑了出去，斯特里克在外找了好幾天都沒看到蹤影。結果有一天他在信箱裡面看到一個塑膠袋，裡面放著娜梅莉亞的項圈，還有一封電腦打字的匿名信，上面寫著，「我很抱歉通知你，你的狗在周六晚上翻我垃圾桶時，被我射殺了。」

▲▼狗狗溜出門遭鄰居射殺。（圖／翻攝自Facebook／Chad Stricker）

▲狗主人收到的匿名信。（圖／翻攝自Facebook／Chad Stricker）

這封匿名信中還寫著，「牠沒有受到任何痛苦，我也不喜歡這樣做，但你應該遵守必須要將狗鍊好的規定，這樣我就不必再射殺你的任何寵物了。心碎的斯特里克在臉書上發文表示，這名「高道德標準」的鄰居，簡直就是懦夫，「他沒有在射殺的第一時間告訴我，甚至沒有給我機會糾正這個問題，娜梅莉亞的命甚至比一堆垃圾還要不值。」

斯特里克表示，他現在只希望這位鄰居可以再留一封信，告訴他娜梅莉亞的遺體在哪裡，好讓他可以好好安葬。斯特里克也指，警方告訴他，若是狗真的危害到鄰居的土地，那麼鄰居就有權保護他的財產，「但我認為寵物的主人應該也要受到保障，沒有任何動物可以因為翻垃圾桶而被殺害。」

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