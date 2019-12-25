7歲男童背對拍照...猛虎突「2秒暴衝飛撲」！驚險畫面卻讓195萬網笑瘋

My son was on the menu in Dublin Zoo today #raar pic.twitter.com/stw2dHe93g — RobC (@r0bc) 2019年12月22日

實習記者賴韻如／綜合報導

近日愛爾蘭一名男子帶著一家人至動物園參觀，過程中想幫兒子拍照留念，未料正準備按下快門時，背後竟出現一隻老虎突然暴衝過來，直接飛撲男童。這段「驚險畫面」隨後被分享至網路上，沒想到結局卻笑翻了一票網友。

據英國《鏡報》報導，羅布·科斯特洛（Rob Costelloe）日前帶著7歲兒子肖恩（Sean）及妻子到愛爾蘭都柏林動物園（Dublin Zoo）參觀。從影片中可以看到，當時肖恩背對著後方的老虎準備拍照，沒想到下一秒老虎竟突然從遠處暴衝過來，猛撲撞向玻璃，肖恩也因此被嚇到彈飛，父母則是在一旁笑到不行。

▲▼老虎2秒瞬間暴衝，畫面相當驚人。（圖／翻攝自twitter／@r0bc）



父親科斯特洛隨後也將這段7秒的影片上至Twitter並開玩笑寫道，「我的兒子今天在都柏林動物園的菜單上」，網友看完後紛紛留言表示，「被暴衝那一幕嚇死！」、「如果沒有玻璃擋著的話...真的太恐怖了！」、「感謝有玻璃的存在！」。但也有不少網友同情老虎，「牠的頭一定很痛」、「不禁為老虎感到難過，牠出於本能，卻永遠沒有機會成功...」。