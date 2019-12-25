　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

協議正在翻譯！川普：會和習近平一起舉行簽署儀式

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國總統川普21日在非營利組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）學生行動大會發表1個多小時的公開談話。（圖／路透）

▲美國總統川普宣布將舉行協議簽署儀式。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普24日表示，他與中國國家主席習近平準備舉行儀式，準備簽署本月達成的中美第一階段貿易協議，而目前這項協議也正在翻譯中。不過，川普並未指出會在何時簽署，只說「兩個領導人在一起」時就會這麼做。

綜合外媒報導，川普在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）向記者表示，美中雙方將舉行協議簽署儀式，「我們最終會完成它的，當我們在一起的時候，我們會迅速的簽署，因為我們想要完成它。」川普也強調，現階段協議已經談妥，全文正在翻譯中，但未明確指出協議簽署的時間點。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）曾表示，美中預期將在2020年1月的第一個禮拜簽訂協議，但屆時是部長層級參與簽署，川普和習近平都不會出現在簽署現場。

中國商務部發言人高峰日前也指，中美雙方在平等和相互尊重的基礎上，就第一階段經貿協議文本達成一致。同時，中國國務院也公布了第一批對美加徵關稅商品第二次排除清單。不過高峰也說，「關於第一階段協議的具體內容，我沒有更多信息可以透露。待協議正式簽署後，協議內容將對外公佈。」

►陸商務部發言人：中美貿易協議簽署「雙方團隊正密切溝通」
►萊特海澤坦言貿易戰「僅部分勝利」　紐時：巨大成本換小協議
►美中協議2020年1月初簽署！　美貿易代表：最好對中國抱持懷疑態度

ET快訊
百億科技富豪「偷情泡湯」鹹濕對話流出　美女小三照曝光
快訊／中火生煤使用超量「未改善」！盧秀燕撤除2機組使用許可證
辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」激似大學生…網看傻：以為是情
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

協議正在翻譯！川普：會和習近平一起舉行簽署儀式

交換聖誕禮抽到比爾蓋茲　美女收37公斤豪華包裹：連貓都有玩具！

澳洲野火狂燒！總理被爆夏威夷爽度假　「民怨喊下台」：危機快樂

北韓嗆會給聖誕禮物　川普超淡定：搞不好是個漂亮的花瓶啊

平安夜發生悲劇　9歲妹泳池溺水...父兄下水救人「3人全溺斃」

布吉納法索恐攻！聖戰士屠殺35平民「女性居多」　總統：舉國哀悼2天

跨2道鐵欄闖入！24歲男逛動物園「想訓練野獸」糗入虎口　辯：昏倒摔進去的

耶誕節帶動美股氣勢！那斯達克連漲9天、標普6年來漲最多

中俄是重點！美國「全球駐軍重新部署」　考慮撤出西非

追蹤耶誕老人專案啟動！　64年傳統「美國太空人首加入」：他在印度上方

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

協議正在翻譯！川普：會和習近平一起舉行簽署儀式

交換聖誕禮抽到比爾蓋茲　美女收37公斤豪華包裹：連貓都有玩具！

澳洲野火狂燒！總理被爆夏威夷爽度假　「民怨喊下台」：危機快樂

北韓嗆會給聖誕禮物　川普超淡定：搞不好是個漂亮的花瓶啊

平安夜發生悲劇　9歲妹泳池溺水...父兄下水救人「3人全溺斃」

布吉納法索恐攻！聖戰士屠殺35平民「女性居多」　總統：舉國哀悼2天

跨2道鐵欄闖入！24歲男逛動物園「想訓練野獸」糗入虎口　辯：昏倒摔進去的

耶誕節帶動美股氣勢！那斯達克連漲9天、標普6年來漲最多

中俄是重點！美國「全球駐軍重新部署」　考慮撤出西非

追蹤耶誕老人專案啟動！　64年傳統「美國太空人首加入」：他在印度上方

柯文哲反擊陳菊幕僚：這麼愛講話...出來講還債計畫

瑞芳嬤散步摔邊坡！竟是移工撞倒再丟下橋　殺人未遂送辦

別慌！吃抗凝血劑憂「中風治療大出血」反轉3關鍵保命

百億富豪小三起底！庶民變貴婦「開奧迪吃米其林」　臉書曬巨峰暗曝戀情

張善政談幫韓國瑜選舉　全因有2人壞事做太多

上季只投0.2局　貝坦西斯1年約前進大都會

罷韓遊行「4塊民主大布」大變身！Wecare高雄宣布：裁製紀念款環保袋

協議正在翻譯！川普：會和習近平一起舉行簽署儀式

極速403km/h！新Speedtail成為「最速麥拉倫」　106部全完售

妹子回家一開燈…整間被工人「暴力拆成廢墟」！　惡房東撂話：我老公是律師

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

警突襲公寓　意外找到失蹤2年少年

女嬰躺母遺體旁哭喊　生日卡片惹鼻酸

暖心誤會　美軍每年追蹤耶誕老人

龍婆2020年預言公開！亞洲進入「天災肆虐年400人將罹難」

森永回收128萬杯冰淇淋　混入金屬片

女老師穿「器官外露緊身裝」教學！

世界遺產藍山公園驚見「火瀑布」！

822萬休旅車升空砸爛　原因超驚人

美國太空人加入！追蹤耶誕老人專案啟動

辣媽安慰女兒鮮肉前男友：次次都火熱

負心男「眼藥水摻毒」慢性殺妻！

原因曝！他闖「動物園虎區」遭咬辯：摔進去

2高中弟樓梯間性侵學生妹還錄影

誇張媽跑去睡覺　放男嬰在浴缸溺斃

更多熱門

相關新聞

她收全球首富聖誕禮　重達37公斤

她收全球首富聖誕禮　重達37公斤

聖誕節不免俗的要玩交換禮物的活動，而美國密西根州33歲女子雪爾比（Shelby）卻抽中超級大獎，來自全球首富比爾蓋茲（Bill Gates）的聖誕交換禮物，不僅重達81磅（約36.7公斤），還是研究過她後才精心挑選的禮物。

川普：北韓可能會送我漂亮花瓶

川普：北韓可能會送我漂亮花瓶

耶誕節來了　那斯達克指數連漲9天

耶誕節來了　那斯達克指數連漲9天

美全球重新部署抗中俄「擬撤西非」

美全球重新部署抗中俄「擬撤西非」

美國太空人加入！追蹤耶誕老人專案啟動

美國太空人加入！追蹤耶誕老人專案啟動

關鍵字：

中美貿易戰美中貿易戰貿易戰貿易協議北美要聞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫自盡

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

錯穿學長褲子驚逃　女兵學妹遭性侵下場淒涼

馬英九外送到了　長髮妹開門笑噴

徐乃麟帥兒低調出道！「高挑身材深邃五官」複製爸爸

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面