美軍4架偵察機同時監視朝鮮半島！　施壓北韓嚴防「聖誕大禮」

▲ RQ-4全球鷹在朝鮮半島5.3萬英呎高空飛行。（圖／翻攝自推特／@AircraftSpots）

記者陳宛貞／編譯

北韓單方面開出的無核化協商年底大限將至，揚言送美國一份聖誕禮物，使得朝鮮半島緊張情勢漸升。25日適逢聖誕節，美軍24日晚間至今天凌晨同時派出4架主力偵察機巡航朝鮮半島上空，嚴防北韓挑釁。

《韓聯社》根據追蹤飛機動向的「飛機守望」（Aircraft Spots）消息報導，美軍RC-135W「鉚接」（Rivet Joint）、E-8C「聯合星」（J-STARS）、RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）及RC-135S「眼鏡蛇球」（Cobra Ball）共4架偵察機同時出現在朝鮮半島上空及東海（日本海）上空。

RC-135W及E-8C約在朝鮮半島上方3.1萬英呎高空，RQ-4則在5.3萬英呎上空執行任務。RC-135S則是自沖繩嘉手納的駐日美軍空軍基地起飛，往東海上空飛行。

RC-135W為美國空軍電子偵察機隊主力機型，可捕捉飛彈發射前地面遙測器發出的訊號，分析彈頭軌跡。搭載監視及目標攻擊雷達系統的E-8C可在9至12公里高空探測北韓飛彈基地、野戰機動部隊、海岸炮及遠程炮基地等地面兵力動向。RQ-4可在20公里高空透過特殊的高性能雷達及紫外線探測裝備，識別地面上小至0.3公尺的物體。RC-135S搭載尖端電子科學裝備，可在遠距離外推測彈道導彈軌跡。

自19日以來，美軍偵察機連日巡航朝鮮半島。分析認為，空軍偵察機執行任務時皆打開位置識別系統，即是為了公開監視朝鮮半島，對北韓施壓。

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