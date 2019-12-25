等了2年的耶誕大禮！澳洲男「3器官移植」手術後重獲新生

▲器官捐贈是一種大愛的延續。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

澳洲黃金海岸的約書亞·萊弗里奇（Joshua Leveridge）患有囊腫性纖維化（cystic fibrosis），需要器官捐贈才能存活，在苦等1年10個月之後，終於在耶誕節前夕接受了心臟、肝臟和肺的三重器官移植手術。醫院動員了3組醫療團隊約15名醫護人員，耗時約10個小時，手術相當成功，術後恢復也很順利。

約書亞表示，在某些時刻會感到絕望，2年是一個太長的等待時間了，甚至一度認為等到捐贈的器官是一件不可能的事。

他的妻子莎白·萊維里奇（Elizabeth Leveridge）也表示，當丈夫接到一通通知找到捐贈者的電話時，心裡其實是感慨萬千的，「雖然我丈夫擁有了第二次的生命，卻也代表了有另一個家庭失去一位親人。」

根據ABC News報導，三重器官移植是相當罕見的手術案例，最大的挑戰是約書亞能否有足夠的體力，進行一場長時間的奮鬥，還有身體是否會對新器官產生排斥反應。但他術後只在加護病房待了2天，2周後就順利出院。

澳洲目前有1400在等候器官捐贈的名單上，其中有50名兒童。負責為約書亞執行手術的彼得·霍普金斯（Dr Peter Hopkins）表示，這是4年來第一次執行三重移植手術，約書亞對於新器官的排斥反應相當小，術後的恢復也很順利，將成為以後器官移植手術的一個很好的範例。

根據最新的國際註冊機構和器官捐贈與移植報告，澳洲在器官捐贈方面排名第18位，西班牙位居世界第1，其次是葡萄牙，然後是比利時。

▲▼我國的器官捐贈書。（圖／翻攝自中華民國器官捐贈協會）