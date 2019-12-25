研究中日美台關係　北海道中國籍教授「返國消失」半年無音訊

▲日本北海道教育大學的中國籍教授袁克勤，返國後找不到人。（圖／翻攝自臉書／Keqin Yuan）

記者林瑩真／編譯

日本北海道教育大學的中國籍教授袁克勤，今年6月一度返回中國，卻從此連絡不上人，讓日本其他研究學者擔心他的人身安全，24日發表聲明，希望各界提供情報，找回袁克勤。

綜合日媒報導，袁克勤從1980年赴日留學後，就一直在日本生活，如今作為北海道教育大學的教授，專研東亞國際政治史，包括查閱日美外交文獻、中日關係和美日台關係等，更有日本與中華民國在第二次世界大戰後的媾和條約等。

不料，袁克勤今年6月因家族親戚發生噩耗兒返回中國，7月傳回來的消息就是「因高血壓療養中」，但之後就音訊全無。袁克勤的研究同僚、北海道大學岩下明裕教授等人在24日發布聲明，自從袁克勤返回中國後，已經超過半年連絡不上，希望有人可以提供他是否安全的情報。

「北海道教育大学の袁克勤教授です。大学によりますと、親族に不幸があり、今年５月下旬に帰国しましたが、７月上旬、「体調を崩し、中国から戻れない」と家族から連絡があったということです。」 | 中国人研究者 音信不通に TBS NEWS https://t.co/8jv70MMkVl — Kenzi NOIKE (求職中) (@knoike) December 24, 2019

事實上，北海道大學教授岩谷將9月也曾遭中國政府拘留，11月才被釋放。而岩谷將研究的就是日中戰爭期間的中國國民黨，與袁克勤的專業領域相近。岩下明裕認為，先前也有中國籍研究人員暫時返國就失聯的情況，不排除「袁克勤跟岩谷一樣遭到拘留」。

對此，中國外交部發言人耿爽24日回應，目前沒有掌握相關情況。

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