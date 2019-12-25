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台中知名幼兒園爆「體罰霸凌」！女童流淚畫出「魔鬼廁所」　5分鐘沒吃完飯就關

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圖、文／ CTWANT

台中市北區一間頗富盛名的「維也納私立幼兒園」，家長需費盡心思送小孩入學，但該校竟暗藏「變態式」教學，各班只要有不聽話、愛哭鬧，以及未在5分鐘內用完餐的幼童，就交給該校一名簡姓老師「集中管教」，她將多名幼童關進廁所並以白板尺體罰，造成幼童害怕上學，進而產生嚴重「創傷症候群」。

安安只要一見到陌生人，就會因為害怕而躲到阿嬤身後。（圖／張文玠攝）

▲安安只要一見到陌生人，就會因為害怕而躲到阿嬤身後。（圖／周刊王提供，下同）

12月21日，才剛升上小一的安安（化名）緊緊拉著阿嬤與母親的衣角，在見到記者時相當緊張，阿嬤安撫著安安同時對記者說，「她（安安）以前不會這樣，是很活潑的小孩，自從在幼兒園被體罰後，她看到陌生人就會怕，現在學校只要一換老師她就開始哭，不肯去學校。」

本刊調查，讓安安視為地獄般的維也納幼兒園在台中市風評極佳，號稱有專業的師資以及管理，並以「將孩子當作自己小孩照顧」、「重視孩子生活常規、禮儀、品德教育」、「多元化、生活化、具體化教學課程」為幼兒園宗旨，吸引許多家長放心的將孩子送去就讀，但許多家長卻不知道該校竟暗藏恐怖的體罰管訓營。

維也納共分「綿羊班」、「河馬班」、「大象班」等3個班級，而河馬班班導師簡老師由於作風強悍，因此在3個班級中，若有孩童上課不認真、吃飯太慢、不聽話，就會被統一送到簡老師的班級中接受「處罰」。

所謂處罰，就是將犯錯的幼童一一監禁在廁所中，接著以白板尺體罰，甚或以言語羞辱男幼童，「妳現在就當女生，坐在馬桶上。」造成該名男童性別錯亂，從此上廁所小便都不敢站著。在處罰學生結束後，簡老師還會用言語威脅孩童「回家不准跟爸媽說，你們說了我就會知道。」讓孩子們滿是恐懼，又不敢說出口，每天過著煎熬害怕的日子。

位於台中市北區的維也納幼兒園頗富盛名，相當受到家長信賴。（圖／張文玠攝）

▲位於台中市北區的維也納幼兒園頗富盛名，相當受到家長信賴。（圖／張文玠攝）

12月21日記者與安安，還有安安阿嬤及母親見面，記者問安安在幼兒園發生何事？安安卻拿出畫筆在紙上作畫，結果竟在紙上畫出1個「拿著長尺宛如魔鬼的老師，站在1間黑暗又狹小的廁所，一旁是1個痛哭的小朋友」。

 安安拿著畫筆，畫出維也納幼兒園老師的所作所為。（圖／張文玠攝）

▲安安拿著畫筆，畫出維也納幼兒園老師的所作所為。（圖／張文玠攝）

安安哽咽的介紹自己的畫作：「小朋友沒吃完飯，簡老師就是這樣。」令一旁的安安的阿嬤及母親鼻酸，眼中盡是心疼。

安安的阿嬤說：「安安因為吃飯太慢，常常沒辦法在5分鐘內吃完，所以數度被帶去簡老師班，她有一陣子都抓著家裡的門，大聲哭喊不要上學，她會害怕，學校很恐怖。」甚至在安安離開簡老師班後，老師們還威脅不能回家跟爸媽說。

針對維也納幼兒園教師，涉嫌將學童關進廁所、體罰、言語霸凌一事，台中市教育局主任秘書王淑懿表示，根據今年1月與5月調查的結果，並沒有證據幼稚園老師有上述行為，而且幼稚園的監視器保存期限已經過了，並沒有監視器的檔案。

遭控將孩童帶進廁所體罰、霸凌的簡姓幼稚園老師（左4、深藍色）。（圖／讀者提供）

▲遭控將孩童帶進廁所體罰、霸凌的簡姓幼稚園老師（左4、深藍色）。（圖／讀者提供）

針對維也納幼兒園教師，涉嫌將學童關進廁所、體罰、言語霸凌一事，台中市教育局主任秘書王淑懿表示，根據今年1月與5月調查的結果，並沒有證據幼稚園老師有上述行為，而且幼稚園的監視器保存期限已經過了，並沒有監視器的檔案。

維也納幼稚園主任劉美娟則回應，「簡老師確實比較嚴格，但是絕對不會把學生關進廁所，也沒有體罰、霸凌學生，她也已經離職。」當本刊提到簡老師拿來處罰學童的工具時，劉美娟卻意外說溜嘴，承認是用「白板尺」打小孩，她同時也駁斥吃飯規定5分鐘的事情，表示整起事件教育局已經介入調查。

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