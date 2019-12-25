北韓嗆會給聖誕禮物　川普超淡定：搞不好是個漂亮的花瓶啊

▲川普：金正恩可能會送我漂亮的花瓶。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

聖誕節到來，美國總統川普24日在佛州的私人莊園海湖俱樂部（Mar-a-Lago）向是美國士兵發表談話，當被問到是否會擔心北韓所說的「聖誕禮物」時，他淡定表示美國會妥善處理，「搞不好他會送我一個漂亮的花瓶」。

北韓外務省在3日表示，將會送給美國一個「聖誕禮物」，而內容是什麼，端看美國的是否要解除制裁，正當外界都在猜測可能是洲際飛彈、核武測試或其他武力威脅時，川普本人卻顯得相當淡定，他在海湖俱樂部時告訴記者，「可能真的是禮物，他搞不好會送我一個漂亮的花瓶，而不是測試飛彈，我可能真的會得到禮物，你永遠都猜不到的」。

北韓曾在2017年時，把首次洲際彈道飛彈（ICBM）試射形容成是獻給美國的獨立紀念日的「禮物」。許多專家都分析，這次的「聖誕禮物」可能會是先進飛彈或衛星測試。CNN 則分析，極有可能是對美政策態度轉為強硬，甚至不願意回到談判桌上進行「無核化談判」。



川普發表談話的時候也談到，還沒挑好要送給第一夫人梅蘭妮亞的禮物，不過會送給老婆一張漂亮的卡片，「我們很愛家人們，我們也很愛彼此」。川普也吹噓，在他當總統的期間，美國人過得更好，也更頻繁地說「聖誕節快樂」。