平安夜發生悲劇　9歲妹泳池溺水...父兄下水救人「3人全溺斃」

▲英國一家人到西班牙度假，3人不幸在泳池中溺水（圖／翻攝自club la costa world）

記者錢玉紘／綜合報導



正值聖誕假期，英國有一家人到西班牙度假，卻發生天人永隔的悲劇。24日下午，9歲的妹妹在游泳池溺水，她的哥哥和爸爸下水救人，最後3人都不幸淹死，度假村人員表示，會盡力協助家屬度過難關。

綜合外媒報導，這氣事件發生在西班牙南部的太陽海岸（Costa del Sol ），來自英國的一家人到度假村「海岸世界俱樂部」（Club La Costa World）玩， 24日下午1點多，9歲的妹妹在泳池中溺水，53歲的爸爸合16歲的哥哥衝進去救援，也不幸溺斃，3人被發現時都已經沒有生命跡象。

目擊者艾莫兒（Tanya Aamer）指出，當時她經過泳池邊，看到有白布蓋著，並且聽到一名女性哭得很大聲，「現場氣氛難以形容，看起來很難過，大家都安安靜靜地走過去」。

目前3人的屍體都已經被送到馬拉加（Malaga）的法醫中心，預計25日進行檢驗。警方也正在進行調查，檢驗泳池的設備是否有問題。

英國一名外交官員表示，已經在協助女童的媽媽處理後續。海岸世界俱樂部的管理團隊則發布聲明表示，已向這家人致上最誠摯的慰問，後續會全面配合當局調查，也感謝緊急救護人員第一時間的快速妥善處理，飯店員工會盡力協助家屬度過這艱難的時期。