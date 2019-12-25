澳洲野火狂燒！總理被爆夏威夷爽度假　「民怨喊下台」：危機快樂

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）陷政治危機。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲各地正遭野火襲擊的同時，總理莫里森（Scott Morrison）卻被發現在夏威夷度假，因此引爆國內抨擊聲浪，儘管他20日已經道歉，仍在各大社群網路和街頭受到民眾揶揄，推特更廣泛出現「莫里森下台」（#ScoMoResign）的tag。

9月以來，澳洲野火危機已造成8人死亡，700多間房屋焚毀，2名消防員19日也在雪梨救火時喪生；然而莫里森16日開始就不知去向，面對國內人民和媒體詢問，官方一開始還不願透露，僅表示「只是出國幾天快去快回而已」，之後卻接連被爆出他傳給訊息政府官員，說要去度假一個禮拜，還在夏威夷和認出他的民眾合照，瞬間就讓野火延燒到他的政治生涯。

Queen Jaqui!



Merry Christmas everyone..except Scott Morrison (ScoMo). You can go "fig and berry" yourself. And Peter Dutton. You're just a... https://t.co/c1xSPunv9Q — Mark James Dessaix (@TheSageBunny) December 24, 2019

莫里森20日表示，他和他的家人在澳洲的緊急時刻出國度假，進而引起民怨，感到「深切遺憾」，也提前結束假期返國，但等著他的是像野火般難以平息，這裡滅那裡起的人民怒火。

綜合《每日郵報》、「ABC News」報導，莫里森今年5月帶著澳洲自由黨（Liberal Party of Australia）打出漂亮逆轉勝，成功站上國會多數和總理的位置，這一年對他來說的確是辛苦的一年，但才不過6個月的時間，澳洲街頭已經出現他身穿夏威夷衫、頭戴聖誕帽，袒胸露腹地拿著一杯夏日調酒，背後還是熊熊燃燒的澳洲野火塗鴉，設計對白則寫著「危機快樂」（MERRY CRISIS）。

A Sydney artist has responded to Scott Morrison's recent holiday by painting a mural of the prime minister in Hawaiian clothing with fires raging around him https://t.co/TwGBUNcKMQ — SBS News (@SBSNews) December 24, 2019

推特也出現各種民怨tag，如「莫里森辭職」（#ScoMoResign）、「莫里森必須下台」（#MorrisonMustGo）等，都受到廣大迴響。「10 daily」報導，莫里森回到澳洲後，到新南威爾斯州（New South Wales，NSW）一處疏散中心，和志工女士賈姬（Jacqui）見面時，卻被當場回說「他不是我的總理」，尷尬的新聞畫面立刻在網路上發酵，也多了「#JacquiForPM」等新tag。

官方稍後澄清與賈姬的對話只是截錄畫面，兩人實際對談時間更長，並解釋賈姬之所以會說出「不是我的總理」，是因為她是英國公民，而她的總理是強森（Borris Johnson）才對。儘管如此，莫里森的正面聲量仍急遽下滑，這名保守派總理必須想辦法盡速滅火，以挽救他的聲勢。