澳洲野火狂燒！總理被爆夏威夷爽度假　「民怨喊下台」：危機快樂

▲澳洲總理莫里森(Scott Morrison)陷政治危機。(圖/路透社)

記者張靖榕/綜合外電報導

澳洲各地正遭野火襲擊的同時,總理莫里森(Scott Morrison)卻被發現在夏威夷度假,因此引爆國內抨擊聲浪,儘管他20日已經道歉,仍在各大社群網路和街頭受到民眾揶揄,推特更廣泛出現「莫里森下台」(#ScoMoResign)的tag。

9月以來,澳洲野火危機已造成8人死亡,700多間房屋焚毀,2名消防員19日也在雪梨救火時喪生;然而莫里森16日開始就不知去向,面對國內人民和媒體詢問,官方一開始還不願透露,僅表示「只是出國幾天快去快回而已」,之後卻接連被爆出他傳給訊息政府官員,說要去度假一個禮拜,還在夏威夷和認出他的民眾合照,瞬間就讓野火延燒到他的政治生涯。

Queen Jaqui! Merry Christmas everyone..except Scott Morrison (ScoMo). You can go "fig and berry" yourself. And Peter Dutton. You're just a... https://t.co/c1xSPunv9Q

莫里森20日表示,他和他的家人在澳洲的緊急時刻出國度假,進而引起民怨,感到「深切遺憾」,也提前結束假期返國,但等著他的是像野火般難以平息,這裡滅那裡起的人民怒火。

綜合《每日郵報》、「ABC News」報導,莫里森今年5月帶著澳洲自由黨(Liberal Party of Australia)打出漂亮逆轉勝,成功站上國會多數和總理的位置,這一年對他來說的確是辛苦的一年,但才不過6個月的時間,澳洲街頭已經出現他身穿夏威夷衫、頭戴聖誕帽,袒胸露腹地拿著一杯夏日調酒,背後還是熊熊燃燒的澳洲野火塗鴉,設計對白則寫著「危機快樂」(MERRY CRISIS)。

A Sydney artist has responded to Scott Morrison's recent holiday by painting a mural of the prime minister in Hawaiian clothing with fires raging around him https://t.co/TwGBUNcKMQ