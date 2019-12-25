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跨2道鐵欄闖入！24歲男逛動物園「想訓練野獸」糗入虎口　辯：昏倒摔進去的

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▲▼跨2道鐵欄闖入！24歲男逛動物園「想訓練野獸」糗入虎口　辯：昏倒摔進去的。（圖／翻攝自YouTube「jana reniedo」）

▲莫山（Mohammed Abdul Mohsen）最終從虎口逃過一劫。（圖／翻攝自YouTube「jana reniedo」）

記者張靖榕／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯一名24歲男子，日前到利雅德動物園（Riyadh Zoo）遊玩，卻突然跳進孟加拉虎的棲息區內，想要「訓練動物」，結果在其他遊客面前被慘咬。此舉迫使動物園員工必須朝孟加拉虎開槍，才能趁機把男子救出來。

根據阿拉伯英文媒體「step FEED」報導，事件發生於22日上午10點半，利雅德動物園員工獲報後，立刻趕赴現場並開槍阻止孟加拉虎繼續撕咬男子，成功拯救該名男子後，已經交由救護車送往鄰近醫院救治。

24歲蘇丹男子莫山（Mohammed Abdul Mohsen），對自己慘遭虎咬的原因解釋道，由於當時人就在孟加拉虎區的圍欄邊，突然感到頭暈，才會重心不穩掉進「虎口」；然而官方聲明並不買帳，他們表示莫山根本就是故意進到圍欄內的。

利雅德市政府在聲明中指出，莫山是自己沿著一條繩索攀降進到孟加拉虎的棲息區，「他聲稱馴服野獸是他的興趣，所以他想要進來『訓練動物』。」不過男子陸續上了幾家媒體，堅持聲稱自己就是不小心摔進去的，並沒有任何故意行為。

儘管男子口口聲聲說自己是受害者，但動物園的保護工作相當嚴密，為了隔開遊客和動物的距離，不只內外共建了2道護欄，中間的空間還足夠2個人背對背站立，高度也都在成人腰部，若真的是因為頭暈昏倒就這樣掉進虎區的話，物理上來說機率非常低。當局目前正進一步調查中。

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