追蹤耶誕老人專案啟動！　64年傳統「美國太空人首加入」：他在印度上方

記者張靖榕／綜合外電報導

美加共組的軍事機構「北美防空司令部」 （NORAD），多年以來一直為孩子們在聖誕節時追蹤聖誕老人的「服務」，今年則多了更令孩子興奮的太空追蹤。這是首次太空人在太空站提供這項服務，並從地球的制高點向孩子回報聖誕老人送禮的最新動態。

綜合外電報導，美國陸軍上校、NASA太空人摩根（Andrew Morgan），在格林威治標準時間（GMT）下午5點，在無重力下透過錄影方式從國際太空站（ISS）回報，「我們取得了影像確認，聖誕老人正經過印度上空。」

▲▼北美防空司令部2019年追蹤耶誕老人指揮中心正式啟動。（圖／翻攝Twitter／NORAD Tracks Santa）





NORAD表示，ISS目前以2.7萬公里（1.7萬英哩）的時速行進，距離地球約250英哩（402公里），這個絕位置「提供了觀察聖誕老人和他跑遍世界的旅程，一個非常有利的視野點。」

A call into the Ops Center to one of Santa Tracker volunteers...call us at 1-877-HI-NORAD pic.twitter.com/Js86J21vbU — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2019

NORAD感謝摩根上校和ISS全體組員，並指出，聖誕老人於格林威治標準時間上午9點半（台灣時間24日傍晚5點半）從北極出發。

1955年聖誕節前夕，NORAD接到一通6歲男孩詢問聖誕老人在哪裡的電話，雖然知道對方打錯，但為了不要在佳節讓孩子傷心，便假裝透過雷達幫忙追蹤聖誕老人的位置，當天晚上陸續接到的很多通電話，也是以相同方式回應。而這個源於百貨公司打廣告，誤植錯誤電話號碼的烏龍，64年下來已經變成一項北美慶耶誕的重要傳統。

Lots of people working hard bringing Santa’s location to millions of people around the world. #NoradTracksSanta pic.twitter.com/xTWSukijbv — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2019

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