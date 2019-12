追蹤耶誕老人專案啟動！　64年傳統「美國太空人首加入」：他在印度上方

記者張靖榕/綜合外電報導

美加共組的軍事機構「北美防空司令部」 (NORAD),多年以來一直為孩子們在聖誕節時追蹤聖誕老人的「服務」,今年則多了更令孩子興奮的太空追蹤。這是首次太空人在太空站提供這項服務,並從地球的制高點向孩子回報聖誕老人送禮的最新動態。

綜合外電報導,美國陸軍上校、NASA太空人摩根(Andrew Morgan),在格林威治標準時間(GMT)下午5點,在無重力下透過錄影方式從國際太空站(ISS)回報,「我們取得了影像確認,聖誕老人正經過印度上空。」

▲▼北美防空司令部2019年追蹤耶誕老人指揮中心正式啟動。(圖/翻攝Twitter/NORAD Tracks Santa)

NORAD表示,ISS目前以2.7萬公里(1.7萬英哩)的時速行進,距離地球約250英哩(402公里),這個絕位置「提供了觀察聖誕老人和他跑遍世界的旅程,一個非常有利的視野點。」

