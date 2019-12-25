民進黨若強推《反滲透法》　郭台銘揚言：發起2019版太陽花運動

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文日前承諾，立法院民進黨團會在12月31日完成《反滲透法》立法，引發社會一片譁然和諸多批評。鴻海集團創辦人郭台銘24日晚間接受專訪時表示，若民進黨若強行於12月30日通過，他要發起2019版的太陽花運動。

郭台銘說，他自認對兩岸還算了解的人，都不了解《反滲透法》的內容，民進黨政府因為怕明年選後一黨不過半，竟打算倉促立法，身為主政者，應該要來主動向人民溝通，不是他去找主政者溝通。

郭台銘指出，若民進黨執意12月31日強行通過《反滲透法》，他將帶台商到立院集結，當時太陽花怎麼反對服貿，他們就怎麼反對，他要睡在那裡，因為這個法比服貿嚴重10倍、20倍，沒經過溝通就通過，「發動2019版太陽花」。

至於「下架吳斯懷」，郭台銘表示，這是個假議題，吳斯懷名列第4名，國民黨如果「只上3個不分區，不就比民眾黨還小，所以這是假議題」，因為不可能實現，但會讓國民黨支持者、中間選民投不下去。

郭台銘強調，這是民進黨操縱，他不能隨之起舞，但在這種情況下親民黨就是選項，也不能讓民進黨一黨獨大，所以他才提出「兩大兩小」哲學。

宋楚瑜競選辦公室發言人于美人24日也表示，其實台灣的演藝人員有很多在大陸是有工作的，她23日和憲哥（吳宗憲）討論到兩個相當弔詭的問題。

于美人表示，第一個，台灣沒有任何人贊成台灣被滲透，但任何人反對這個法，就會被民進黨說就是要賣台、就是同意被滲透，這是第一個邏輯上的弔詭，民進黨不可以這樣子羅織入罪。

于美人指出，第二個，《反滲透法》沒有施行細則，所以會影響到兩百萬的台商和陸配，台商在大陸抬頭不見低頭見，參加任何活動都有可能被扣上紅帽子；還有，台灣有這麼多的大陸嫁過來的陸配，跟大陸的親人往來，支付寶轉個帳，有沒有可能就變成叫做所謂的資金往來，就被扣上紅帽？

于美人接著說，還有旅遊業的往來更是頻繁，「所以我們的宮廟，媽祖、三太子、玄天上帝、關公，很多的宗教交流，誰知道去那邊被請吃飯，對方是不是共產黨？回來就被共諜？媽祖是共諜嗎？三太子是共諜嗎？玄天上帝是共諜嗎？關公是共諜嗎？是民進黨認定的嗎？」

于美人強調，每個人愛台灣的心都是真的，為什麼只有民進黨才是真的，別人都是假的？為什麼可以獨佔權利？這是很不公平的事情，希望全台灣的宮廟界都要站出來，旅行業者要站出來，陸配要站出來，台商也要站出來，因為這個法通過了還得了！

「有一個總統告訴我們說，12/31號我非過不可，這是什麼時代可以用這樣的語氣跟你講話？」于美人表示，希望民進黨能夠暫停，用更多的討論跟方式才可以通過這個法，這是人民的要求，人民的聲音，否則紅標籤握在民進黨手上，要貼誰就貼誰，「我們可以讓這樣的事情在台灣發生嗎？是可忍孰不可忍！」

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