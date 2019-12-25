大學畢業10年！同學會發現「9成已買房」　網分析玄機就在「同學會」

▲大學畢業10年買房子的比例有多少，引發網友的討論。（圖／記者湯興漢攝）



記者林彥臣／綜合報導

從學校畢業之後，每隔幾年總會舉行同學會，席間總會談到自己的生活近況，甚至是否買房之類的話題，就有網友在mobile01發文指出，大學畢業10年參加同學會，買房的比例有多少，不僅引發網友的熱烈討論，甚至有人回應「9成已經買房」。

原PO發文指出，大學畢業10年開同學會，聊天主題除了工作、感情八卦之外，很難避免談到生活狀況（住哪？跟誰住？有無買房？）各位網友有觀察過，到底大學畢業10年，有買房的同學比例有多少？

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網友回應表示，「要看買在哪裡，大學畢業十年，沒爸媽資助，能買大台北的還是少數。」、「6年級中段班,同學幾乎都有房了，不管是自購或繼承或家裡的,很多人都不止一間了，就算沒房的也要說自己有房」、「大學畢業N年了，同學有人好多間房，有人一間都沒有，至於買房比例嘛…才約6成…」、「7年級前段班的，同學中已婚的9成都是買房小家庭自住，1成跟公婆住，未婚的都還沒買房」。

▲也有人認為，在同學會這樣的場合，買房子的比例當然高。（圖／達志／示意圖）



但是也有網友玄機就在「同學會」，同學會這樣的場合，當然會有比例很高買房，有買的都趕來，混得差的都不敢來，就算沒房也要說有房，反正又沒看權狀。

另外還有人分析，以他個人的經驗，18歲的同學會沒上大學的不會參加，20歲的同學會沒男女朋友的不會參加，24歲的同學會還在讀書（沒工作）的不會參加，27歲的同學會沒車的不會參加，30歲的同學會沒結婚的不會參加，32歲的同學會沒生小孩的不會參加，34歲的同學會沒買房的不會參加，37歲的同學會沒當主管或自己做生意的不會參加，40歲的同學會，沒五子登科的不會參加。

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