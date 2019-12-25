黑韓黑到沒人性！謝龍介感謝賴清德：沒有他...網軍不會曝光

▲台南市黨部主委謝龍介。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22出席活動「擁抱女嬰」引發社會熱議，有自稱是女嬰的母親，留言指控韓國瑜未經同意就抱走小孩，不過，影片流出後，網友發現其實是母親親自將小孩交到韓國瑜手上。針對外界把抹黑矛頭指向民進黨，國民黨台南市黨部主委謝龍介24日則是表示，要感謝民進黨副總統候選人賴清德，要是沒有賴清德投入民進黨初選，也不會讓人知道綠營用網軍在抹黑。

謝龍介說，從21日的挺韓大遊行可看出勝負已分，韓國瑜的聲勢繼續維持不墜且提升，反觀罷韓大遊行，看到的盡是抹黑攻擊、挑撥人性醜惡，黑韓黑到沒人性；更讓人難以忍受的是，嬰兒是最神聖的，連嬰兒也被拿來當議題攻擊韓國瑜，已毫無人性。

謝龍介說，民進黨是執政黨，卻還以網軍來抹黑對手，但也可以看出民進黨選得很辛苦，因為民心思變，以前支持民進黨的，現在表態支持韓國瑜，因為韓國瑜的庶民個性獲得認同，因此聲勢維持不變。

「過去沒有人注意到民進黨有網軍」，謝龍介說，民進黨在2016年執政並廢除特偵組後，以國家資源等補助款、標案等，讓不同路線網軍來服務，要不是賴清德投入民進黨初選，打破蔡英文的七星燈，還不知民進黨用國家資源養網軍攻擊對手，知識青年目睹這場經過，應會自覺。

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