　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黑韓黑到沒人性！謝龍介感謝賴清德：沒有他...網軍不會曝光

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼謝龍介出席韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會。（圖／記者李毓康攝）

▲台南市黨部主委謝龍介。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22出席活動「擁抱女嬰」引發社會熱議，有自稱是女嬰的母親，留言指控韓國瑜未經同意就抱走小孩，不過，影片流出後，網友發現其實是母親親自將小孩交到韓國瑜手上。針對外界把抹黑矛頭指向民進黨，國民黨台南市黨部主委謝龍介24日則是表示，要感謝民進黨副總統候選人賴清德，要是沒有賴清德投入民進黨初選，也不會讓人知道綠營用網軍在抹黑。

謝龍介說，從21日的挺韓大遊行可看出勝負已分，韓國瑜的聲勢繼續維持不墜且提升，反觀罷韓大遊行，看到的盡是抹黑攻擊、挑撥人性醜惡，黑韓黑到沒人性；更讓人難以忍受的是，嬰兒是最神聖的，連嬰兒也被拿來當議題攻擊韓國瑜，已毫無人性。

謝龍介說，民進黨是執政黨，卻還以網軍來抹黑對手，但也可以看出民進黨選得很辛苦，因為民心思變，以前支持民進黨的，現在表態支持韓國瑜，因為韓國瑜的庶民個性獲得認同，因此聲勢維持不變。

「過去沒有人注意到民進黨有網軍」，謝龍介說，民進黨在2016年執政並廢除特偵組後，以國家資源等補助款、標案等，讓不同路線網軍來服務，要不是賴清德投入民進黨初選，打破蔡英文的七星燈，還不知民進黨用國家資源養網軍攻擊對手，知識青年目睹這場經過，應會自覺。

▲▼2020副總統候選人電視政見會,賴清德。（圖／記者李毓康攝）

其他人也看了這些...

又親又抱嬰兒爆哭　王淺秋籲別惡意炒作：別人遞嬰兒、韓國瑜「被動接受」
醫師FB貼韓國瑜親女嬰＋感染皰疹病童照　女嬰爸提告：又不是流浪漢

其他熱門新聞...

爆哭女嬰父親發聲明提告醫師、媒體：沒有誰強把寶寶搶去拍照！
音檔還原／「韓國瑜不是流浪漢」 女嬰父親告姜冠宇PO皰疹合成照：類似網軍打手
 
超越藍綠，就靠她了

ET快訊
百億科技富豪爆不倫！日本泡湯偷情美魔女　「她手技很好」全直擊
雪碧爆當「小三密生子」！精主是3個孩子人夫　極樂同居棄孕正宮
耶誕收2遺書…立委候選人徐金菊見丈夫自盡：暫停選舉活動
台南人倫悲劇！小六女尋母3日「疑遭勒頸亡」　追查赫見繼父成浮
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安策略出問題激怒基本盤？　毛嘉慶：同婚、下架吳斯懷成障礙

黑韓黑到沒人性！謝龍介感謝賴清德：沒有他...網軍不會曝光

第二場政見會今交鋒！蔡談政績　韓打經濟牌、宋攻反滲透法

「不知道民進黨會不會有奧步」　李四川3點觀察：韓國瑜選情沒想像中悲觀

時力質疑炒地「暴利5000多萬」　鄭宏輝舉證反咬：難道黃國昌是炒地王

聽到王景玉腳鍊敲地聲就落淚　王婉諭PO小燈泡照：我不堅強…真的好想你…

抱女嬰也遭抹黑...韓國瑜嘆：還能再強笑著安慰自己說沒事多少次？

民進黨若強推《反滲透法》　郭台銘揚言：發起2019版太陽花運動

博恩來電是真的「完全沒套招」　韓國瑜：看到號碼很陌生以為詐騙集團

平安夜「我也想許願」　郭台銘盼：台灣政治停止攻擊、謾罵

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

蔣萬安策略出問題激怒基本盤？　毛嘉慶：同婚、下架吳斯懷成障礙

黑韓黑到沒人性！謝龍介感謝賴清德：沒有他...網軍不會曝光

第二場政見會今交鋒！蔡談政績　韓打經濟牌、宋攻反滲透法

「不知道民進黨會不會有奧步」　李四川3點觀察：韓國瑜選情沒想像中悲觀

時力質疑炒地「暴利5000多萬」　鄭宏輝舉證反咬：難道黃國昌是炒地王

聽到王景玉腳鍊敲地聲就落淚　王婉諭PO小燈泡照：我不堅強…真的好想你…

抱女嬰也遭抹黑...韓國瑜嘆：還能再強笑著安慰自己說沒事多少次？

民進黨若強推《反滲透法》　郭台銘揚言：發起2019版太陽花運動

博恩來電是真的「完全沒套招」　韓國瑜：看到號碼很陌生以為詐騙集團

平安夜「我也想許願」　郭台銘盼：台灣政治停止攻擊、謾罵

跨2道鐵欄闖入！24歲男逛動物園「想訓練野獸」糗入虎口　辯：昏倒摔進去的

蔣萬安策略出問題激怒基本盤？　毛嘉慶：同婚、下架吳斯懷成障礙

雪碧偷生搶人夫！渣男「帶正宮小孩陪小三出遊」　女兒1句話露餡：阿姨是壞人

「神明代言人」沈嶸遭爆逼迫清業力每月7萬！　吞掉廠商300萬公司還嗆：用黑魔法封你

懷孕正宮淚控雪碧欺壓！　老公偷情1年沒回家「放她自己剖腹」…逮到車內活動證據心死

應召站「8K珍稀金絲貓」黑祕密揭曉　警察笑了、老司機卻哭了

耶誕節帶動美股氣勢！那斯達克連漲9天、標普6年來漲最多

112年歷史「明星花露水」耶誕節復工！最快下月就可買到　接手外商曝光

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」　眼鏡男前後擺動…手直接伸進大衣

謝忻斷開阿翔不倫愛「賣千萬河岸小豪宅」　隔6個月踩點「驚世吻」案發現場

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

政治熱門新聞

韓國瑜上博恩夜夜秀　終於向高雄人道歉了

博恩問「哪個國家最危害台灣安全」韓說不出口…　

綠若強推《反滲透法》　郭台銘：發起2019版太陽花

挺韓遊行有五星旗？　黃光芹道歉了！

鄭宏輝反咬　難道黃國昌是炒地王

王婉諭PO小燈泡照：我真的好想你

韓國瑜澄清　接博恩電話是真的「完全沒套招」

韓國瑜保證會蓋愛情摩天輪…同意讓他賣玩偶

高嘉瑜訪郭台銘　陳水扁：不要臉

抱女嬰也遭抹黑...韓國瑜嘆：還能再笑著安慰自己多少次？

網路霸凌連勝文　朱學恒點頭認了

寶島通訊民調／台北、高雄六都滿意度墊底　63.6%贊成罷免韓國瑜

「媽祖是共諜？」　于美人質疑《反滲透法》兩弔詭

國民黨「青壯世代」宣傳片出爐！

更多熱門

相關新聞

今政見會蔡談政績　韓宋打反滲透法

今政見會蔡談政績　韓宋打反滲透法

2020總統大選第二場電視政見發表會將在今日（25日）下午2時登場，這次力拚連任的總統蔡英文打算搶攻「政績」，將重要施政以及願景傳遞給國人；國民黨總統候選人韓國瑜主打經濟議題，同時也會表達對反滲透法的意見；而親民黨總統候選人宋楚瑜也是專攻反滲透法，希望台灣能「很務實」地了解世界趨勢的變化。

李四川3點觀察：韓國瑜選情沒想像中悲觀

李四川3點觀察：韓國瑜選情沒想像中悲觀

王婉諭PO小燈泡照：我真的好想你

王婉諭PO小燈泡照：我真的好想你

韓國瑜澄清　接博恩電話是真的「完全沒套招」

韓國瑜澄清　接博恩電話是真的「完全沒套招」

郭台銘盼：台灣政治停止攻擊、謾罵

郭台銘盼：台灣政治停止攻擊、謾罵

關鍵字：

2020大選謝龍介賴清德民進黨網軍

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫自盡

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

雞排妹19歲曾合作日AV片商　內幕曝光

閨蜜吃喜酒「東西半球全開」沒在客氣！空姐新娘炸兇器輸了

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

韓國瑜上博恩夜夜秀　終於向高雄人道歉了

徐乃麟帥兒低調出道！「高挑身材深邃五官」複製爸爸

小六女尋母「疑遭勒頸亡」　繼父成浮屍

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面