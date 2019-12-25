「令和結婚潮」也救不了！日本出生數跌破90萬…120年首次

▲日本今年改元令和帶起一波新婚潮，但整體結婚件數仍呈現下滑趨勢，新生兒數也進一步銳減。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

日本社會少子化問題嚴峻，厚生勞動省24日公布2019年日本人口動態統計估算報告，顯示今年日本出生人口為86萬4,000人，是120年開始統計以來，日本新生兒數首次跌破90萬大關；另外，自然死亡人數高達51萬2000人，首次超過50萬人。

2019年日本天皇換代改元，外界原本期待新年號能帶起一波「令和寶寶」風潮，但實際上，不僅出生率進一步銳減，就連結婚件數都下降至只剩58萬3000件，為戰後以來最低的一次紀錄。

根據日本時事通訊社報導，日本今年新生兒數與去年的91萬8400人相比銳減5萬4000人，是連續第4年持續下降，更是日本自1899年統計出生人口以來，新生兒首次未滿90萬人，情況比學者原本預測的時間點提早了兩年。

另一方面，死亡人口總數達到137萬6000人，不僅是二戰結束以來最多的一年，也是自然死亡人口數首次突破50萬人。至於結婚件數，雖然令和改元後，今年5月婚姻件數確實有所成長，使減少幅度縮小，但仍比前一年度減少約3000對。

日本厚生勞動省分析，受婚姻件數減少、婚育適齡婦女人口數下降等因素影響，預期未來日本人口老化趨勢仍會進一步持續。

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