韓進集團爆內鬥！董事長遭指控「違背父親遺願」...姊弟廝殺爭管理權

實習記者賴韻如／綜合報導

南韓韓進集團「怪獸家族」近年來風波不斷，前執行長趙亮鎬於今年4月病逝後，由趙亮鎬唯一兒子的趙源泰來擔任韓進集團董事長一職。如今卻有消息指出，趙亮鎬的長女趙顯娥指控趙源泰違背父親遺願，指他「未與家人共同掌管韓進集團」。

據《韓國先驅報》報導，曾經擔任南韓大韓航空（Korean Air）副社長的45歲大千金趙顯娥透過律師事務所於23日發表聲明指出，「趙源泰對於韓進集團的管理已經違背已故董事長的遺願，做決定前均未經其他繼承人真正同意，在家族內部討論上態度非常不誠懇。」

▲大韓航空前執行長趙亮鎬生前受訪畫面。（圖／路透社）

趙顯娥表示，作為共同繼承人之一，她希望能夠根據父親的遺願來繼續發展韓進集團，且與弟弟妹妹和諧地共同經營此企業。她補充，「目前韓進集團的發展方向與已故董事長所期待的不同，領導層的決定都未先與繼承人之間進行充分的討論或同意，便自行做出所有決定。」

一名分析人士指出，趙顯娥可能試圖與其他投資者聯手，提高他們在韓進集團的股份。據悉，目前趙顯娥和趙源泰分別持有韓進集團的6.43%和6.46%股份，而尚未捲入此事內鬥事件的妹妹趙顯旼則持有6.42%股份。

「怪獸家族」近年來捲入多起醜聞事件，其中長女趙顯娥於2014年所爆出的「堅果門」事件最受關注，趙顯娥於2014年底搭乘「大韓航空」一班即將從美國紐約起飛的客機，當時空服員為她送上一包堅果，但並未拆封就倒出來放在碟子上，此舉不僅違反公司的服務指示，更讓千金暴怒，她逼迫朴昌鎮下跪道歉，兼且以粗言穢語辱罵，還下令已在跑道上準備起飛的客機折返。