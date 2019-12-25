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大馬鐵路挖到一半…驚見89枚「二戰未爆彈」　工程被迫喊停

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記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞霹靂州怡保（Ipoh）內陸港口附近一座鐵路施工處，日前在挖掘時發現89顆二戰時期遺留的炸彈與子彈，霹靂州拆彈部隊抵達確認後，立即要求廠商停工。在此之前，怡保內陸碼頭的另一側也才發現8枚舊式炸彈，這兩批應該都是日軍在二戰時期所遺留下來的。

怡保中央警局在23日早上9點半左右接獲通報，大馬鐵路局鐵路承包商在怡保內陸港口，發現一大批二戰時期的舊式炸彈。《星洲日報》指出，總共挖出89枚炸彈，包含30枚105mm啞炮（UXO ARTILLERY）、29枚反步兵地雷，與30枚7.62mm口徑子彈。

警方表示，目前挖掘工程已全數暫停，霹靂州特遣總部（GOF）的拆彈小組（UPB）也抵達現場，將全數炸彈移除後，運送至積莪營（Chenderiang）靶場進行後續調查。在此之前，怡保內陸碼頭的另一側也才發現8枚炸彈。

儘管二戰從1945年結束至今，已超過70年，世界各地仍留有許多當初埋下的未爆彈。今年6月23日凌晨，德國阿爾巴赫居民被突如其來的震天巨響嚇醒，經調查後發現，竟是一枚埋在玉米田中、近250公斤重的二戰時期啞彈，所幸無造成任何人員傷亡。

►睡到一半轟天巨響！玉米田被炸出10m寬大洞　警：是250kg二戰未爆彈

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