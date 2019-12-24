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華泰名品城聖誕業績年增六成　全年業績上看70億元大關

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▲聖誕檔期帶動銷售熱潮，華泰名品城GLORIA OUTLETS業績對比去年同期成長超過六成。（圖／華泰名品城提供）

▲聖誕檔期帶動銷售熱潮，華泰名品城GLORIA OUTLETS業績對比去年同期成長超過六成。（圖／華泰名品城提供）

記者林淑慧／台北報導

聖誕檔期帶動銷售熱潮，華泰名品城GLORIA OUTLETS在國際一線精品Prada、Burberry、GUCCI與Balenciaga等十大品牌助威下，不僅入園人潮年增三成，業績對比去年同期成長超過六成，推升全年業績上看70億元大關。

GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理梁曙凡表示，聖誕檔期開跑一週，已帶動整體業績成長，低至2折起的耶誕折扣商品、新品牌進櫃的魅力與聖誕市集，讓全區業績對比去年有超過60%的成長，預估這股「聖誕熱潮」將一路延燒至明年元旦。

請繼續往下閱讀...

看準年底聖誕檔期的人潮與買氣，華泰名品城新櫃已陸續進駐登場。像是義大利時尚精品「PRADA」及「miumiu」、法國精品品牌「BALENCIAGA」、美國國民精品「Kate Spade」都選擇在此開設Outlet店櫃。本周五（27日）也將有台裔美國設計師品牌「Alexander Wang」進駐。

展望後市，梁曙凡表示，GLORIA OUTLETS華泰名品城自三期開幕後，全台知名度大幅提升，明年已規劃新的精品品牌加入陣容，預估將在2021年提前達成百億業績目標。

聖誕檔期進入倒數階段，平安夜與聖誕節當天除了能在園區體驗國外最夯的X’mas Jumper day，穿上應景的聖誕醜毛衣於期間內與園區任一景點拍照上傳至個人FB或IG即可以獲得市集$20折價券；每逢假日下午，將有「野生」聖誕老人於園區驚喜出沒，民眾除了可排隊領取限量進口糖果外，也能和聖誕老公公同框合影留念。

還沒挑選聖誕禮物的民眾，華泰名品城特別準備了「送禮自用兩相宜的聖誕禮物篇、閃亮亮party穿搭篇以及聖誕毛衣篇」，滿足消費者在聖誕時節的各種需求，不僅能花小錢送大禮，同時還能在歲末年終犒賞自己，為辛苦一年的自己自選一份耶誕好禮。

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