新南向佈局發威　大成緬甸飼料廠開工半年就獲利

▲白肉雞龍頭大廠大成今（24）日舉行法人說明會，董事長韓家宇表示，大成旗下緬甸飼料工廠今年五月投產，不到半年時間就能獲利，表現令人驚艷。

記者林淑慧／台北報導

白肉雞龍頭大廠大成今（24）日舉行法人說明會，董事長韓家宇表示，大成佈局新南向國家甚早，從越南、印尼和馬來西亞都有事業版圖，最近在緬甸開出新的飼料工廠，今年五月投產，不到半年時間就能獲利，表現令人驚艷，也挹注集團的獲利表現。

中美貿易戰持續延燒，對其業務影響為何？大成表示，大陸承諾向美國採購更多農產品，將對南美市場造成壓力，預期南美生產的農產品價格走低，而大成旗下位於越南的飼料廠，其豆粉原料大多由南美進口，中美貿易戰第一階段和解若能持續，預估大成東南亞事業群的採購成本可望降低。

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另外，為提升蛋品生產技術，大成集團本月已與日本昭和產業簽定戰略合作案，將斥資20億元合資興建全台最大的雞蛋旗艦廠，預計2021年於彰化完工；韓家宇表示，旗艦廠將逐年引進日本雞蛋衛生環境管控系統，目標在台灣也能吃到生食級雞蛋，蛋品產能更上看每日300萬顆。

韓家宇表示，大成集團與昭和產業，在台灣和日本的農業科技、食品加工等相關領域，雙方均執牛耳。2003年起迄今，大成與昭和產業在大陸合資經營的麵粉及食品級預拌粉事業，取得良好的經營成果，接下來雙方在麵粉和蛋品產業成立合資公司，進一步合作，共同提升台灣食品科技與食品安全。

韓家宇指出，大成為全台最大蛋雞飼料廠，近年積極打造蛋品一條龍，目前每日可處理160萬顆雞蛋供應市場，與昭和產業合資興建的雞蛋旗艦廠，預計2020年初於彰化二林動工，佔地11074平方米，預估完工後每日可以處理200萬顆雞蛋，待旗艦廠以及其他廠整併完工後，產能預估可達每日300萬顆，品質與產量皆能向上提升。

依據財報，大成長城集團今年前三季累計營收達567.7億元，稅後純益為18.1億元，年增16.4%，每股稅後盈餘（EPS）為2.32元。