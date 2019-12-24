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世界先進耶誕旺年會好high！　董座抽出「一把抓」現金獎300萬元

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▲▼世界先進2019年末尾牙；董事長方略。（圖／業者提供）

▲世界先進2019年末尾牙，董事長方略上台高歌。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

聖誕夜佳節，晶圓代工廠世界先進今（24）日舉行旺年會，席開250桌。光是世界先進董事長方略親自抽出的現金獎「一把抓」就接近300萬元，讓現場員工們high到最高點。

世界先進旺年會今年因為邁入25周年，因為邁入25周年，以「25耀光芒、世界響叮噹」為主題，因為董事長方略因為向來喜歡即興高歌，還現場和藝人梁文音合唱一首「小姐請妳給我愛」。

請繼續往下閱讀...

世界先進日前在內部舉行才藝大賽，獲得優勝的員工都在今日上台表演。除了趁機讓員工展現才藝外，公司還是有請來大咖歌手，分別是家家和梁文音，兩人分別連唱四首。兩人都是天籟等級的實力唱將，也讓員工們沉浸現場音樂中，現場high翻。

晚會最讓人期待的就是抽現金獎「一把抓」，裡面全部都是員工們的抽獎券。原本預定董事長抓五把，抽到的人一人一萬，結果因為現場氣氛太熱情，方略再加碼抽了五把。第一次的五把，一共抓了200張，也就是200位員工獲獎，一人一萬元，總共發出200萬元現金；第二次的五把，一共抓了180張，也代表著180名中獎員工，現金獎再發90萬；累計共發出290萬現金。

節目到尾聲進入到大樂透，是由員工集資下注，每人投入100元到2000元現金不等，最後抽出一張一人獨得的最大獎，讓現場氣氛來到最高點，抽到最大獎獎金達56萬6000元，但抽中的是由世界先進一廠製造部同事集資的，還要平分，但人聚財旺，也讓員工就算得平分大紅包，也分的很開心。

▼世界先進2019年末尾牙，董事長方略抽出大樂透現金獎。（圖／業者提供）

▲▼世界先進2019年末尾牙；董事長方略。（圖／業者提供）

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