金融業今年以來增資破億元　銀行業增資819億奪下冠軍寶座

▲根據金管會統計，2019年以來迄今，銀行業、保險業、證券期貨業增資金額達1,621.12億元。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（24）日公布銀行業、保險業、證券期貨業增資情況，去年3大業現金增資與盈餘轉增資金額高達1,668.84億元，而今年增資金額則來到1,621.12億元，其中銀行業以819億元奪下冠軍寶座。

金管會今年公布系統性銀行（D-SIBs），銀行將面臨增資壓力，根據銀行局統計，銀行業今年以來迄今，共有6家現金增資，金額達204億元，而盈餘轉增資則有21家，金額達615億元，而2018全年現金增資則有8家，金額來到239億元，而盈餘轉增資也有15家，金額達341億元。

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至於保險業部份，截至今年12月24日為止，共有6家完成現金增資，金額達605億元，盈餘轉增資則有1家，金額達1.12億元，另有一家保險公司尚未完成現金增資140億元；去年有6家壽險公司現金增資763.95億元，另有5家盈餘轉增資259億元。

另在證券期貨業方面，到今年12月24日為止，現資金額只有2.22億元，主要是來自投信投顧業，而盈餘轉增資則有53.78億元，皆來自證券商，累計增資金額達56億元。

統計也指出，去年現金增資有16.82億元，主要是證券商貢獻16.08億元最多，盈餘轉增資則有49.07億元，其中證券商以45.11億元占最大宗，累計增資金額達65.89億元。

整體來看，去年增資金額最多的是保險業，金額達1,022.95億元，再者是銀行業來到580億元，最後是證券期貨業則有65.89億元；另觀察今年表現，銀行業以增資819億元奪下冠軍寶座，再者是保險業增資金額746.12億元，最後則是證券期貨業僅56億元，由此可見證券期貨業增資壓力較小。