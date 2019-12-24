郵差工作減輕！小額郵包繳稅用「嗶」嘛Ａ通　明年1月3日起可用台灣Pay繳

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署今（24）日表示，為了便利民眾繳納進口郵包稅款，明（2020）年1月3日起，與郵局合作推出「行動支付掃碼繳稅」的服務，民眾只要1分鐘，就可以用行動裝置繳完小額郵包進口稅款。

關務署表示，民眾收到小額郵包進口稅款繳納時，過去都是由郵差幫忙代收，但是為未來民眾就可以使用台灣Pay或者郵保鑣App掃描繳納證上的行動條碼（QR-Code），免輸入銷帳編號、繳款金額等稅費資料，就可以選擇用金融卡支付，民眾只要輸入卡片密碼、圖形驗證碼並且確認繳款資訊後，就可以完成繳款。

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關務署解釋，小額郵包完稅價格在新台幣2000元以下不用繳稅費、但是超過5000美元（約新台幣15萬2100元）就要報關和需要報關單，所以小額郵包完稅價格在2000元到15多萬元之間，都可以用台灣Pay掃QR-Code繳稅，可繳納的稅包含關稅、營業稅及貨物稅等皆包含在內。

根據統計，每年小額郵包要徵稅者大約15萬件，徵稅金額大約是3.3億元，今年前11月也大約有2.7億元，平均每個月大約是2000多萬元的稅額，如果開放QR-Code掃描繳費，讓民眾可以更方便。實際上關務署今年12月6日就已經先行試辦，但是因為尚未大力宣傳，所以已經有民眾躍躍欲試，但因為尚未綁定台灣Pay，所以至今還未順利開張。

▼台灣Pay掃QR-Code小額郵包繳稅步驟。（圖／關務署提供）